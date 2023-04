Uvant partialliance vil presse regeringen på universitetsreform

Når forhandlingerne om regeringens udspil til en reform af landets universiteter fortsætter torsdag, har en uvant alliance i dansk politik dannet sig.

SF, Liberal Alliance og De Konservative er gået sammen om et fælles alternativ til det omstridte udspil fra regeringen.

- Det er en udstrakt hånd for at hjælpe dem (regeringen, red.) med et problem, som de tydeligvis selv ikke har fundet en god løsning på, siger SF-formand Pia Olsen.

Det mest omdiskuterede punkt i regeringens reformudspil har været ønsket om at forkorte op mod halvdelen af landets kandidatuddannelser.

De tre oppositionspartier ønsker i stedet, at forkortede kandidatuddannelser skal være en begrænset forsøgsordning på kun fem procent af uddannelsespladserne.

Det har både SF og De Konservative også tidligere fremlagt i deres selvstændige udspil til en universitetsreform.

Pia Olsen Dyhr forklarer, at partierne er enige med regeringen i, at der er udfordringer på uddannelsesområdet, som skal løses med en reform. For mange læser på universitet i forhold til eksempelvis på professionsuddannelserne, mener de.

Derfor vil partierne også gerne være med i et bredt forlig, som flertalsregeringen har sagt, at den ønsker.

- Vi tænker med det, at når vi tre kan stå sammen, så må regeringen lytte til os. Når vi kan danne bro og bred opposition, så må en regering hen over midten også have en interesse i at lytte til os, siger SF-formanden.

Hun kan dog ikke garantere, at alliancen mellem de tre partier holder hele vejen, og at SF ikke går med i en aftale uden de andre to.

- Jeg forestiller mig, at vi lander en aftale, hvor vi alle tre kan være med, eller ingen af os kan være med, men det kan man ikke forudsige. Det kan være, der sker et eller andet helt uforudsigeligt ved forhandlingsbordet, siger Pia Olsen Dyhr.

For Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance, er det vigtigt, at "vi ikke gambler med fagligheden på universiteterne, og at vi ikke uddanner til arbejdsløshed".

- Færre skal gå på universitet, og samtidig skal niveauet løftes for dem, der går der, siger Alex Vanopslagh i en skriftlig kommentar.

Hos De Konservative og formand Søren Pape Poulsen bliver regeringens udspil kaldt et "uddannelseseksperiment".

- Nu er det op til regeringen at vise, at den vil lytte. Vi ønsker en bred aftale og en klogere reform, så de studerende, erhvervslivet og universiteterne - der skal leve med konsekvenserne - kan se sig selv i den, siger han i en skriftlig kommentar.

