Uvejr begrænser togafgange mellem Horsens og Nordjylland

Der vil være færre afgange på togstrækningen fra Horsens til Nordjylland mandag aften.

Det siger Nicolai Smidt Sigsgaard, der er områdechef i Banedanmark for trafikstyring.

- Med afsæt i de varsler, der er kommet fra DMI (Danmarks Meteorologiske Institut, red.), har vi besluttet, at allerede fra i aften vil vi fra Horsens og mod nord køre med færre tog, siger han.

- Gældende for hele landet vil der være reduceret drift det næste døgn.

Lige nu arbejder Banedanmark på at finde ud af, hvor mange afgange der bliver påvirket.

- Vi anbefaler, at man løbende tjekker rejseplanen og forventer, at den er helt opdateret i forhold til tirsdag i eftermiddag, siger Nicolai Smidt Sigsgaard.

Uvejret kan allerede mærkes på den offentlige transport mandag middag. Her er hastigheden for S-banen sænket til 80 kilometer i timen.

Tirsdag vil S-banen fortsætte sin normale køreplan, men dog med en hastighed på 70 kilometer i timen.

Det vil ifølge områdechef i Banedanmark skabe forsinkelser og længere rejsetid.

Banedanmark har i forbindelse med uvejret sat et hold klar til at rykke ud, hvis der skulle opstå problemer på togstrækningerne.

- Vi har folk til at rykke ud for at fjerne eventuelle væltede træer, hvis der er problemer i køreledninger eller i sporet, siger Nicolai Smidt Sigsgaard.

Udover togtrafikken bliver også færgeafgange påvirket tirsdag.

Det tæller blandt andet Color Line, der har aflyst alle afgange med skibet "Superspeed" mellem Kristiansand og Hirtshals tirsdag, oplyser norske NRK.

Mandag er alle afgange med hurtigfærgen mellem svenske Ystad og Bornholm desuden blevet aflyst ifølge Bornholmslinjens hjemmeside.

I stedet er færgen "Povl Anker" indsat, som kommer til at sejle med forsinkelse.

