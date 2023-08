Uvejr har væltet omkring 30 træer ved danske togskinner

Et sandt uvejr har hærget Danmark tirsdag. Det fik Banedanmark til at styrke sit beredskab, der gennem dagen og natten har stået klar.

Og med god grund.

- Vi skønner, at der er omkring 30 træer, der har været inde over eller tæt ved banen, som vi har været inde at fjerne.

Sådan lyder den umiddelbare opgørelse tirsdag aften fra områdechef i Banedanmarks trafikstyring, Nicolai Smidt Sigsgaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Træerne er enten væltet ned over køreledninger, over togskinnerne eller for tæt på skinnerne, så beredskabet har skulle fjerne træerne for at fortsætte togdriften.

Det har i større eller mindre omfang påvirket togtrafikken i løbet af dagen.

- Generelt har vi i dag set et billede af, at vores intercity- og lyntog har kørt med forsinkelser på op til et kvarter, siger områdechefen.

Men forsinkelserne er som forventet.

Mandag lød varslingen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), at der med uvejret ville komme vindstød af stormstyrke.

I den forbindelse planlagde Banedanmark sammen med jernbanevirksomhederne en reduceret køreplan for hele togtrafikken i landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den reducerede køreplan har givet Banedanmark mulighed for at gribe ind og fjerne ting, der måtte komme på jernbanen, og derved hurtigt genoprette togdriften.

- Det viser sig, at det med at melde en reduceret plan ud inden, det er nødvendigt. For så evner vi at køre vores køreplan stort som planlagt, siger han.

Der har været enkelte forsinkelser, men stort set alle de tog, som Banedanmark meldte ud mandag skulle køre, har kørt. Der har været enkelte aflysninger, siger Nicolai Smidt Sigsgaard.

Banedanmark forventer, at køreplanen igen onsdag vil være helt normal i hele landet.

- Det store forbehold er jo, at vi aldrig ved, om der kommer et vindpust mere i morgen, siger han.

/ritzau/