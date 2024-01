Uvejr tvinger kommune til delvist at bremse arbejde med jordskred

Voldsomt snevejr i store dele af Jylland udfordrer arbejdet med at inddæmme et jordskred på jordrensningsvirksomheden Nordic Wastes arealer.

Randers Kommune er nødt til at stoppe med at køre jord væk fra stedet.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Snevejret betyder, at vi er nødt til at stoppe jordkørsel, mens indsatsen for at pumpe åen forbi området fortsætter, ligesom vi sikrer, at regnvandet fra området ikke kommer i åen, lyder det fra kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

Han siger, at det ville være "uansvarligt at sende en masse lastbiler med jord ud på vejene, hvor man i forvejen kæmper med sne og fygning".

For at holde sydsiden af jordskreddet på plads kører der dumpere med jord på stedet, lyder det.

Den indsats fortsætter. Men det vurderes løbende, hvor længe man kan fortsætte.

Jesper Kaas Schmidt forventer, at også denne kørsel vil være nødt til at stoppe midlertidigt.

- Heldigvis er vi så godt med, at vi godt kan tåle en pause på 20-24 timer, uden at det går ud over vores indsats med at holde sydsiden af jordskreddet i skak, lyder det fra kommunaldirektøren.

Efterårets store regnmængder betød store jordskred på virksomhedens grund.

I begyndelsen af december udviklede det sig voldsomt. Siden er der blevet kæmpet for at forsøge at inddæmme det.

Det er en alvorlig sag, fordi forurenet jord fra virksomheden kan ende i Alling Å og potentielt skade vandmiljøet helt ud i Randers Fjord.

Inden jul var miljøminister Magnus Heunicke (S) på besøg på stedet. Han kaldte det "en tikkende miljøbombe".

/ritzau/