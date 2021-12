Uvist hvornår naboer til højspænding får økonomisk erstatning

De borgere, der som skal flytte på grund af en 170 kilometer lang højspændingsforbindelse gennem Vest- og Sydjylland, ved ikke, hvornår de får den økonomiske erstatning, de er berettiget til.

Det står klart, efter at forbindelsen igen er blevet udskudt. Denne gang til et uvist tidspunkt. Det fremgår af et brev, som Energinet har sendt til de borgere, der bor tæt ved de kommende master.

Det skriver Jyllands-Posten.

69 husstande ligger inden for 80 meter fra ledningerne og har derfor ret til at blive eksproprieret. 242 husstande ligger mellem 80 og 280 meter fra ledningerne. Af den grund har de krav på en økonomisk kompensation, skriver avisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I første omgang fik de berørte familie at vide, at erstatningerne ville være afklaret inden september 2020. Den deadline blev rykket til 2021.

Lige inden 2021 blev den igen rykket. Dengang lød det fra Energinet, at de sidste erstatninger ville være på plads i løbet af 2023.

Nu ser Energinet sig nødsaget til at ændre tidsplanen igen. Denne gang uden at sætte en ny dato for deadline.

Ifølge Christian Jensen, der er projektleder i Energinet, skyldes udskydelsen hensynet til flodperlemuslinger i Varde Å, skriver avisen.

De er blevet fundet i åen, som elforbindelsen efter planen skal krydse med jordkabler, der bores under åen.

- Det betyder, at vi har skullet omskrive miljøkonsekvensrapporterne, og det har vist sig mere kompliceret og tidskrævende at få dem godkendt af Miljøstyrelsen, end vi havde forventet, lyder det fra Christian Jensen i brevet ifølge avisen.

I oktober i år afleverede Energinet ajourførte miljøkonsekvensrapporter til Miljøstyrelsen. Men det er først, når styrelsen har nikket ja til rapporterne, at de kan sendes i høring ifølge Jyllands-Posten.

Herefter har berørte borgere, interesseorganisationer og myndigheder otte uger til at komme med indsigelser. Efter dette kan Energinet indlede de økonomiske forhandlinger med naboerne til den kommende forbindelse.

Christian Jensen siger, at håbet er en endelig godkendelse til næste sommer.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) skriver i en mail til avisen, at han har "stor sympati" for de borgere, der bliver berørte af forsinkelsen.

/ritzau/