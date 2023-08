V-borgmester vil give ukrainere penge med på hjemrejsen

Hvis ukrainske flygtninge i Danmark ønsker at vende hjem, bør de få en pose penge med på vejen.

Det mener Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Jens-Kristian Lütken.

- Vi kan give dem en mulighed for at rejse hjem igen og få et beløb med, hvis man har behov for at starte sin tilværelse op igen i Ukraine, siger han.

Han sammenligner forslaget med den eksisterende ordning for repatrieringsstøtte, hvor flygtninge kan få penge, hvis de frivilligt rejser til hjemlandet.

I modsætning til andre grupper af flygtninge fra eksempelvis Syrien skal ukrainerne ikke have påtvungen vejledning i muligheden, mener Jens-Kristian Lütken.

Tilbuddet skal udelukkende gælde for de ukrainere, der selv ønsker at vende hjem.

- Der er en del ukrainere, der bor i Danmark nu, som ikke stammer fra byer, som er under angreb hele tiden, og som ikke kommer fra det østlige Ukraine. Hvis nogen af dem har ønske om at rejse hjem, skal vi hjælpe dem med det, siger Jens-Kristian Lütken.

Han påpeger, at omkring 600 ukrainere, der var flygtet til Københavns Kommune, er vendt tilbage igen – uden økonomisk støtte.

På besøg i Ukraine under krigen har Jens-Kristian Lütken fået fortalt af de officielle delegationer, at landets ledelse håber, at mange ukrainere vil vende tilbage for at hjælpe med genopbygningen, siger han.

- Det er også den ukrainske stats eget ønske, at de vender hjem igen.

Spørgsmål: Har du et ønske om, at flere rejser hjem?

- Jeg ønsker, at dem, der vil rejse hjem, gør det, for der er behov for det i Ukraine. Vi bruger mange penge på indkvartering i København, og der kan pengene gøre meget mere gavn i Ukraine, siger Jens-Kristian Lütken.

Han afviser, at der er tale om et forsøg på stram udlændingepolitik, fordi en stor del af de ukrainske flygtninge i Københavns Kommune er i arbejde.

- At Ukraine bliver en levedygtig stat, kræver at der bor ukrainere i landet, siger han.

Jens-Kristian Lütken kan ikke sætte et konkret tal på beløbets størrelse, men det skal være mindre end den normale repatrieringsydelse, der kan nå op på 200.000 kroner.

