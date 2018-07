V: Brug for serviceeftersyn af regler om studenterkørsel

En ulykke under en studenterkørsel lørdag har sat gang i debatten om studentervognes sikkerhed.

Det er oplagt, at Færdselssikkerhedskommissionen ser nærmere på reglerne for studenterkørsel.

Det siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) til debatten om studentervognes sikkerhed, der tog fart efter en ulykke lørdag.

Her blev en 19-årig mand blev kvæstet, da han faldt af en studentervogn.

- Når der sker en ulykke, skal man granske årsagen til den og se på, om gældende regler er tilstrækkelige, eller om det er et hændeligt uheld.

- Der sker jo uheld, overalt hvor mennesker færdes, men selvfølgelig skal vi ind og kigge på, om reglerne er gode nok. siger Kristian Pihl Lorentzen.

Den 19-årige var ifølge politiet fortsat i kritisk tilstand søndag eftermiddag.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, sagde til en række medier søndag, at han overvejer et forbud - hvis sikkerheden ikke bliver strammet.

Et forbud er dog at gå for vidt, mener Venstres transportordfører.

- Det er jo selvfølgelig dybt tragisk hver gang, der sker en ulykke, men jeg er meget uenig med dem, der siger, at nu skal vi bare forbyde studenterkørsler, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Han foreslår i stedet et "serviceeftersyn", som han dog ikke vil uddybe yderligere.

- Det må dem, der er fagligt kompetente jo vurdere. Jeg er jo ikke ekspert på sikkerhedsregler i studenterkøretøjer, siger han.

/ritzau/