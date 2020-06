V: Bryllupslukning er udtryk for uhørt barnepigementalitet

Regeringen siger stop for mange af de fester, danskerne have glædet sig til, når de skal lukke ved midnat.

Venstre mener, det er udtryk for en "uhørt barnepigementalitet", når regeringen ikke vil tillade bryllupper eller runde fødselsdage på eksempelvis lejede restauranter at fortsætte efter midnat.

Politisk ordfører Sophie Løhde (V) siger, at der ingen logik er i den prioritering.

- Det er under al kritik.

- Jeg synes reelt, at regeringen gør Folketinget til en børnehave ved at tro, at regeringens ministre har indkaldt til drøftelser med Folketingets partier med et punkt på dagsordenen om, hvorvidt man kan holde fest efter midnat, siger hun.

Regeringen mener, at bryllupsfester på eksempelvis en lejet restaurant hører inde under kategorien natteliv. Dermed skal der holdes lukket efter 24.00.

Reglen er kommet på grunden af coronakrisen i Danmark.

Til gengæld må man gerne fortsætte festen ud på de sene nattetimer, hvis det foregår i privaten.

Sophie Løhde henviser til, at fagfolk har peget på, at det næppe udgør den store risiko for smittespredning, hvis midnatsfester i lejede lokaler tillades.

- Ingen kan forklare logikken, siger hun.

Spørgsmål: Men giver det ikke mening med et stop for festen ved midnat, når man heller ikke må være på caféer eller værtshuse efter 24.00?

- Det har jo intet med nattelivet at gøre. Vi åbner jo ikke Crazy Daisy (diskotekskæde, red.) eller andre steder i nattelivet ved at give danskerne lov til at holde deres bryllupper og runde fødselsdage.

Selv om bryllupsfester og fødselsdagsfester skal lukke ved midnat, hvis de foregår eksempelvis på en restaurant, må der godt være en del flere gæster, end hvad forsamlingsforbuddet på 50 tillader.

Der er nemlig en undtagelse, så grænsen her er på 500 mennesker, såfremt der primært er tale om siddende gæster.

