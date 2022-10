V efterlyser svar på om regeringen vil undersøge egen rolle i FE-sag

Vil regeringen lade en kommission undersøge dens hjemsendelse af ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i 2020?

Det efterlyser Venstre klart svar på, efter at regeringen mandag er vendt på en tallerken og har åbnet for, at en kommissionsundersøgelse af FE-sagen kan igangsættes, før en straffesag mod tidligere FE-chef Lars Findsen er afsluttet.

- Det store spørgsmål er, om regeringen også er klar på en undersøgelse, der undersøger dem selv. Det har jeg endnu ikke hørt regeringen bekræfte, siger Morten Dahlin (V), der er formand for Folketingets Retsudvalg.

I sidste udkom Lars Findsen med bogen "Spionchef - erindringer fra celle 18".

Her beretter den tidligere FE-chef, som er tiltalt for at lække statshemmeligheder, om et møde med daværende forsvarsminister Trine Bramsen 17. august 2020.

Hun skulle ifølge Findsen have sagt, at hun var "med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90".

Venstre ønsker, at en kommission netop skal undersøge, om det var partipolitiske interesser, der gjorde, at regeringen valgte at sende FE-ledelsen hjem.

- De anklager, der er kommet frem i Findsens bog, er anklager om, at regeringen har sat partipolitiske interesser over retssikkerheden og over nationens sikkerhed. Hvis det er sandt, er det en alvorlig skandale, siger Morten Dahlin.

Både statsminister Mette Frederiksen (S) og justitsminister Mattias Tesfaye (S) har klart afvist, at Findsen blev hjemsendt af politiske hensyn.

- Jeg kan fuldstændig afvise, at der skulle være nogen form for politisk forfølgelse i denne her sag, sagde Mette Frederiksen i forbindelse med søndagens debat mellem de tre statsministerkandidater.

- Med alle de oplysninger, jeg har, er der intet grundlag for at tro andet, end at hele forløbet er kørt ordentligt og fuldstændigt efter bogen. Regeringen kan blankt afvise enhver anklage om politisk forfølgelse, sagde justitsminister Mattias Tesfaye mandag.

Morten Dahlin er langt fra tilfreds med regeringens håndtering af FE-sagen, som han opfatter som "dybt utroværdig".

- For det første er der hele den skandaløse håndtering af sagen. Så er der deres selvpålagte tavshedspligt, hvor de ikke vil svare på simple spørgsmål.

- Først nu, efter at der er flertal udenom regeringen, går de med til en undersøgelse af sagen, siger Morten Dahlin.

Enhedslisten var det første støtteparti til mandag at melde ud, at partiet er med på en undersøgelse, hvis det ikke påvirker retssagen.

Kort efter kom samme melding fra De Radikale, inden justitsminister Mattias Tesfaye meddelte, at regeringen også bakker op om en hurtig undersøgelse.

Også de blå partier vil have undersøgt sagen hurtigt. Dermed er der et massivt flertal for det.

/ritzau/