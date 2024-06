V ender som største blå parti ved EU-valg - men mandater halveres

Med alle stemmer talt op viser det endelige resultat, at Venstre lander på to mandater ved valget til EU-Parlamentet.

Det viser data fra it-virksomheden KMD, der står for den officielle optælling af stemmerne.

Dermed halveres partiets mandater sammenlignet med valget i 2019.

Venstre ender som det største borgerlige parti med 14,7 procent af stemmerne. Det er dog en nedgang på 8,8 procentpoint fra 23,5 procent i 2019.

Trods halveringen var der tidligere søndag aften feststemning ved partiets valgfest.

Formand Troels Lund Poulsen blev jublet ind på scenen.

- Det er en helt ufattelig forløsning, i forhold til hvad vi har været igennem i efterhånden lidt tid, sagde han.

- Mange har gerne villet dømme Venstre ude. Det har de gjort på mange måder. Men vi har endnu en gang bevist, at Venstre er et stærkt parti, et historisk parti, og nu har nået cirka 15 procent af stemmerne til europaparlamentsvalget. Det er fantastisk.

Han hæftede sig ved, at Venstre så ud til at blive "det største borgerlige parti med flere længder".

Venstres spidskandidat, Morten Løkkegaard, glædede sig også over resultatet tidligere på aftenen, da prognoser fra DR og TV 2 landede omkring klokken 23.00.

- Jeg tror, jeg vil gentage det, jeg sagde i 2019, hvis nogen kan huske det: Vi gjorde det, råbte en rørt Morten Løkkegaard til valgfesten.

Spidskandidaten var valgets største stemmesluger i 2019.

Siden er "det ved Gud ikke småting, vi har været igennem", lød det fra Morten Løkkegaard.

Her kunne han henvise til, at tidligere formand Lars Løkke Rasmussen og tidligere næstformand Inger Støjberg begge har forladt Venstre og stiftede nye partier, Moderaterne og Danmarksdemokraterne.

Begge partier er søndag aften blev valgt til EU-Parlamentet med et mandat hver.

Historisk har Venstre aldrig haft færre end to pladser i EU-Parlamentet.

Partiets bedste valg var i 1999, da det blev til fem mandater.

/ritzau/