V-formand afviser ikke Vermund: Hun har en god fremtid foran sig

Venstre-formand Troels Lund Poulsen vil "bestemt ikke" udelukke, at Pernille Vermund kan have en fremtid i det borgerlige regeringsparti, efter at hun har opløst Nye Borgerliges folketingsgruppe.

Han siger, at de har haft et "rigtigt godt samarbejde" på Christiansborg.

- Jeg vil gerne sige tak for det samarbejde til Pernille og understrege, at jeg tror bestemt også, at hun har en god fremtid i politik. Det må vi så se, hvor det bringer hende hen, siger Troels Lund Poulsen.

Videre kalder han Pernille Vermund for både en "dygtig og troværdig politiker".

Troels Lund Poulsen understreger, at han endnu ikke har talt med hende, men at han har "meget stor respekt for beslutningen".

- Jeg tror da, det er fornuftigt i den situation, Nye Borgerlige nu befinder sig i, hvor de også har svært ved potentielt at blive valgt. Så vil man (blå blok red.) tabe de stemmer, og det er den analyse, Pernille Vermund har gjort.

Selv om Pernille Vermund onsdag har opløst det parti, som hun selv var med til at stifte i 2016, er hun ikke færdig med politik. Og derfor kalder hun det heller ikke "utænkeligt", at hun vil forsøge at blive medlem af et af Christiansborgs andre borgerlige partier.

Indtil videre kan hun konstatere, at der ikke er kommet nogen afvisninger.

Også Liberal Alliance og De Konservative er åbne for, at Pernille Vermund kan blive medlem under de rette forudsætninger.

Pernille Vermund har tidligere været folketingskandidat for De Konservative.

Nye Borgerlige blev valgt ind med seks mandater ved valget 1. november 2022, men er nu nede på kun tre mandater.

Foruden Pernille Vermund er det Kim Edberg Andersen samt Peter Seier Christensen, der har været sygemeldt i længere tid.

/ritzau/