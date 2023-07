V-formand ansætter to nye særlige rådgivere til comeback

Jakob Ellemann-Jensen (V) ansætter to nye særlige rådgivere.

Rådgiverne har første arbejdsdag den 1. august, hvor Venstre-formanden genoptager arbejdet som forsvarsminister.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

I februar skrev Jakob Ellemann-Jensen på Facebook, at han var nødt til at trække stikket i en periode og tage orlov. Det blev senere meldt ud, at han var blevet ramt af stress.

11. maj meddelte Ellemann, at han igen er klar som både Venstres formand, forsvarsminister og vicestatsminister 1. august.

/ritzau/