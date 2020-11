V-formand om aflivning af mink: Folkesundheden er vigtigst

Der er brug for kompensationsordninger til minkbranchen, men vigtigst er folkesundheden, siger Elleman-Jensen.

Selv regeringen med beslutningen om at aflive alle mink reelt lukker et helt erhverv, så er danskernes sundhed den absolut vigtigste prioritet for Venstre.

Det siger formanden for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen.

- Når sundhedsmyndighederne og regeringen klart siger, at coronavirus kan mutere i mink og i værste fald betyde, at en vaccine mod corona ikke vil virke, så skal vi selvfølgelig tage det alvorligt og handle på det, så vi sikrer folkesundheden, siger han.

Det siger han på trods af, at Venstre har været ganske kritisk over for regeringens håndtering af coronasmitte blandt mink.

I oktober besluttede regeringen at aflive alle mink i smittede besætninger. Det skulle også gælde raske besætninger, som er inden for en radius af 7,8 kilometer fra en smittet farm.

Men nu skal alle 15-17 millioner mink i Danmark slås ned, fordi der er fundet en mutation af coronavirus blandt nogle mink, og den mutation har spredt sig til mennesker.

Det truer ifølge regeringen og sundhedsmyndighederne en fremtidig vaccine mod coronavirus. Det har nemlig vist sig, at det muterede virus kun reagerer svagt på antistoffer.

Jakob Ellemann-Jensen påpeger, at der med aflivningen af alle mink skal laves økonomiske hjælpeordninger. Han forventer, at regeringen vil indkalde Folketingets partier til forhandlinger.

- Samtidig er det vigtigt at slå fast, at det er rigtig mange danske arbejdspladser og familier, som vil blive dybt berørt af, at regeringen reelt set lukker et helt erhverv, siger han.

- Det vil få meget store økonomiske konsekvenser for de mennesker. Derfor skal der selvfølgelig også laves nogle helt særlige kompensationsordninger for dem, så vi erstatter deres tab af livsgrundlag.

