V-formand slår fast: Venstre bakker op klimamål

Jakob Ellemann-Jensen siger nu klart, at Venstre støtter målet om at reducere drivhusgasser med 70 procent.

Efter længere tids tøven lyder det nu fra Venstre, at partiet tilslutter sig målet om at reducere drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Det siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V) fra Folketingets talerstol under åbningsdebatten.

- Vi vil blive ved med at tage ansvar for klimaet, og vi skal blive ved med at være ambitiøse. Venstre støtter ambitionen om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, siger han og fortsætter:

- For Venstre er det afgørende, at vores klimamål er ægte grønt. Et dansk klimamål må ikke resultere i, at vi skubber CO2-udledningen ud af Danmark sammen med de gode arbejdspladser, som følger med.

Socialdemokratiet har sammen med De Radikale, SF og Enhedslisten, som er de fire partier bag forståelsespapiret efter folketingsvalget 5. juni, lanceret det fælles mål om en 70 procents reduktion i forhold til niveauet i 1990.

Siden tilsluttede Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance sig. Ud over Nye Borgerlige var Venstre indtil åbningsdebatten det eneste parti, som ikke havde tilsluttet sig målsætningen.

Jakob Ellemann-Jensen har inden åbningsdebatten svaret undvigende, når han har fået spørgsmålet om Venstres opbakning til klimamålet. Samtidig har han afvist at sætte et konkret tal på målet.

Onsdag lød det dog fra partiets klimaordfører, Thomas Danielsen, på en konference afholdt af Dansk Industri og Dansk Energi, at Venstre var med på at reducere med 70 procent.

Han tilføjede, da han blev bedt om at uddybe:

- Vi kan jo ikke bare nøjes med 70 procent-målsætning. Det har vi ikke noget imod. Men det, vi er optaget af, er, hvad indholdet skal være, forklarede Thomas Danielsen.

Regeringen har taget hul på forhandlingerne om en klimalov, hvor reduktionsmålet skal skrives ind.

Det er ambitionen, at den er på plads inden jul, så den kan blive fremsat i Folketingssalen i starten af de nye år.

Regeringen har ikke fremlagt et udspil forud for forhandlingerne, men vil i stedet mødes med alle Folketingets partier, de kan præsentere deres forslag til, hvordan målene kan nås.

/ritzau/