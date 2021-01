V fortsætter nedadgående trend i historisk dårlig måling

Venstre står til 13,0 procent af stemmerne i den laveste Voxmeter-måling nogensinde for partiet.

Skidt nyt for Venstre forud for partiets ekstraordinære landsmøde på søndag.

Hvis der var valg i morgen, ville Venstre blot få 13,0 procent af stemmerne. Det viser den seneste Voxmeter-måling for Ritzau.

Det er den laveste Voxmeter-måling nogensinde for partiet. Det vil sige i 20 år.

Målingen kommer efter de seneste ugers intern ballade i Venstre.

Først trådte Inger Støjberg (V) tilbage som næstformand, blandt andet på opfordring fra formand Jakob Ellemann-Jensen (V). Samarbejdet mellem parterne fungerede ifølge formanden ikke. Ellemann-Jensen brugte ordet illoyal om Støjberg. Det skete lige før nytår.

1. januar meldte tidligere Venstre-formand og eksstatsminister Lars Løkke Rasmussen sig ud af partiet efter over 40 års medlemskab.

Og i sidste uge var Støjberg så igen i vælten. Her stod det fast, at et flertal i Folketinget vil stemme for en rigsretssag - den kun sjette i danmarkshistorien - mod Støjberg. Det handler om sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvoraf den ene var mindreårig. Dengang var Støjberg ansvarlig minister.

I det flertal indgår også Venstre. Der er dog ikke enighed i Venstres folketingsgruppe.

9 af folketingsgruppens 41 medlemmer stemmer imod en rigsretssag. Venstres folketingsgruppe var blevet fritstillet i spørgsmålet.

De ni, som stemmer imod, er Støjberg, Thomas Danielsen, Preben Bang Henriksen, Hans Christian Schmidt, Mads Fuglede, Peter Juel-Jensen, Britt Bager, Kristian Pihl Lorentzen og Michael Aastrup Jensen.

Støjberg kunne ikke skjule sin skuffelse i sidste uge. Ifølge Støjberg var det den største mistillidserklæring, hun kunne få fra sine kolleger i Folketinget. Og fra sin egen partiformand, tilføjede hun. Støjberg sagde desuden, at hun fortsat overvejer sin fremtid i partiet.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har offentligt bejlet til Støjberg. De to partier stemmer imod en rigsretssag.

Mens Venstre fortsætter den dårlige form, er der bedre nyt til et andet parti i blå blok. De Konservative får 10,9 procent af stemmerne i den seneste måling. Det er det højeste for De Konservative i ti år.

Desuden er det værd at bemærke, at Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten kan udgøre et rødt flertal. Altså uden De Radikale.

Voxmeters seneste måling baserer sig på telefoninterview med 1035 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover. Fra 11. januar til 17. januar.

Den maksimale usikkerhed på de enkelte partier i målingen er på cirka +/- 2,9 procentpoint. I forhold til Venstre betyder det en statistisk usikkerhed på +/- 2,0 procentpoint.

Ved folketingsvalget i 2019 fik Venstre 23,4 procent af stemmerne. Kort efter valget betød et voldsomt formandsopgør drevet af baglandet, at formand Lars Løkke Rasmussen gik af. Det samme gjorde næstformand Kristian Jensen.

På søndagens ekstraordinære landsmøde skal Venstre vælge ny næstformand. Indtil videre er Stephanie Lose (V) eneste kandidat. Hun er formand for Region Syddanmark samt formand for Region Danmark.

