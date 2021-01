V-gruppeformand: Andre partier går på strandhugst i Venstre

Støjberg står over for rigsretssag, og andre partier forsøger derfor at kapre vælgere fra Venstre, lyder det.

Gruppeformand Karsten Lauritzen (V) mener, at andre partier forsøger at kapre vælgere fra Venstre i sagen om den sjette rigsretssag i danmarkshistorien.

Det siger han torsdag i Folketingssalen, hvor en rigsretssag mod tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) debatteres.

- Det er med møgtungt hjerte, at jeg på Venstres vegne står her.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Venstres folketingsgruppe ikke er enige i denne sag. Det er der nogen i Salen og i offentligheden, der gerne vil gøre til en meget stor konflikt. Jeg har en mistanke om, at de blæser uenighederne op, fordi de har vælgermæssig vinding for øje, siger han.

Rød blok stemmer for en rigsretssag, hvilket også dele af Venstre, De Konservative og Liberal Alliance gør. Dermed er der stort flertal.

Venstre er delt, og ni medlemmer, herunder Støjberg selv, stemmer imod en rigsretssag.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemmer nej. De to partier gør torsdag, hvad de kan for at tale Støjbergs sag i Folketingssalen.

Torsdag debatteres sagen, og tirsdag i næste uge stemmes der om en rigsretssag mod Støjberg, som var ansvarlig minister, da der blev givet en "klart ulovlig" instruks om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Venstre stemte ikke for at nedsætte Instrukskommissionen, der har set på sagen og vurderet, at instruksen i 2016 var ulovlig.

- Denne sag er ikke politik længere, den er blevet til jura, og den jura er nødt til at blive prøvet. Ligesom det skal prøves for borgere, skal det også prøves for folkevalgte, siger Karsten Lauritzen.

/ritzau/