V håber på snarlig aftale om trivsel for hjemsendte elever

Rapport bekræfter, at forårets nedlukning havde konsekvenser for fagligt svage elever. Ny aftale på trapperne.

Venstre håber på en snarlig aftale om bedre trivsel for hjemsendte elever efter flere møder mellem Folketingets partier.

En ny kortlægning af udfordringerne med nødundervisning i foråret og sommeren viser, at børn fra socialt udsatte hjem har lært mindre under hjemsendelsen. Partiet vil sætte ind nu.

- Jeg håber, at vi kan lande en aftale de kommende dage, så vi kan sende nogle penge ud, som lærerne og pædagogerne kan arbejde med lokalt. Man kunne have gjort mere, men det kræver vilje fra regeringens side, siger undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V).

Partierne har forhandlet i nogen tid, og mandag kom en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet.

Den tydeliggør forskellen mellem eleverne, hvor nogle elever har sværere ved at række ud eller få hjælp derhjemme.

Ifølge Venstre skal man huske på, at den er lavet forud for den lange nedlukning, der har varet over vinteren.

- Man kan gange konklusionerne med en meget større faktor i forhold til, hvordan billedet ser ud lige nu, siger Ellen Trane Nørby.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) siger til TV2, at hun hæfter sig ved, at det er forskelligt, hvordan eleverne har oplevet den første nedlukning.

- Derfor skal der mere frihed til den enkelte lærer til at tilrettelægge undervisningen, og så skal der ekstra ressourcer til, men vi kan ikke lave en one-size-fits-all, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun påpeger, at nogle elever har haft et vist fagligt udbytte af nedlukningen, da de er blevet mindre forstyrret.

Der skal være ekstra ressourcer og mere frihed til at se, hvad nedlukningen har betydet for den enkelte elev, og hvor vedkommende eventuelt halter efter, mener ministeren.

/ritzau/