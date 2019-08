V-kommuneformand om mail: Ingen taler om Venstres politik

Formanden for Venstres kommuneforening i Jammerbugt Kommune er utilfreds med den megen uro i partiet.

Bekymring. Det er et meget anvendt ord i Venstres bagland i øjeblikket efter den offentlige uro, der har præget partiet de seneste uger.

Torsdag aften kunne Jyllands-Posten erfare, at Venstres regionsafdeling i Nordjylland samme dag havde sendt en mail, der udtrykte netop bekymring, til partiets formandskab.

Mailen til V-formand Lars Løkke Rasmussen, næstformand Kristian Jensen og partisekretær Claus Richter skete som opfølgning på det møde, der blev afholdt onsdag aften i den nordjyske regionsafdeling.

Over for Politiken bekræfter Venstres kommuneforeningsformand i Jammerbugt Kommune, Morten Grønborg Larsen, at mailen blev sendt til partitoppen.

- Det er rigtigt, at vi blev enige om at sende en mail til ledelsen. Men vi kunne ikke blive enige om noget konkret andet end det, vi har skrevet – at vi udtrykker bekymring, siger han.

Venstres bagland har de seneste uger med frustration set til, hvordan de interne stridigheder mellem Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har taget form som et offentligt skuespil.

Det har skygget for den politik, som det næststørste parti i Folketinget har at tilbyde, mener Morten Grønborg Larsen.

- Der ligger det, at når man taler om Venstre i medierne, så taler man om formand og næstformand.

- Det er da problematisk, at det ikke er Venstres politik, der tales om. Det er der ikke nogen, som kan være tilfredse med, siger han til Politiken.

Torsdag aften mødtes kommuneforeningsformændene i Region Syddanmark til et lignende møde.

Her diskuterede de fremtiden for Venstres topfigurer, men lysten til at dele tankerne med offentligheden var ikke stor efter mødet.

- Vi har haft en god og åben drøftelse af de forhold, vi har i Venstre, og det har vi betragtet som et internt møde, og det gør vi fortsat, og det tager vi nu med til hovedbestyrelsesmødet, sagde Leif Krarup, der er formand for regionsbestyrelsen i Region Syddanmark.

Han havde ingen kommentarer til, om der fortsat er tillid til Venstres ledelse.

Mandag mødes kommuneformændene i Region Midtjylland, og onsdag er der møde i Region Sjælland.

