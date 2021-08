V: Lægepraksisser skal tættere på borgerne

Er der en læge til stede?

Det kan fortsat være svært for mange danskere især i visse egne af landet at finde en praktiserende læge tæt på hjemmet.

Det er baggrunden for, at Venstre i forbindelse med sit sommergruppemøde skyder regions- og kommunalvalget i gang med et løfte om at investere 675 millioner kroner i bedre lægehuse.

Partiet vil over tre år bruge pengene på at modernisere lægepraksisser rundt i landet og gøre det mere attraktivt for læger og andet sundhedspersonale at etablere sig, der hvor der fortsat mangler læger.

Pengene skal placeres i en pulje, som regioner og kommuner kan søge om midler fra til bedre lægehuse.

- Vi skal simpelthen gøre langt mere for at sikre, at danskerne kan få en god læge helt tæt på, hvor de bor. I dag oplever alt for mange borgere, at det kan være svært, og det skaber utryghed, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre ser gerne flere lægepraksisser moderniseret, og at der skabes flere lægehuse med mere personale under samme tag, som kan være med til tiltrække og fastholder læger til de områder, hvor de i dag mangler.

Ifølge en analyse fra 2021 fra foreningen Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har mere end halvdelen af de praktiserende læger lukket for tilgangen af nye patienter.

Region Nordjylland har den største andel af praksisser med lukket for tilgang, mens Region Syddanmark har den laveste andel.

Analysen viste dog samtidigt, at en tidligere anslået fremtidig lægemangel for op mod 300.000 borgere var stærkt overvurderet. Men det betyder ifølge formanden for Lægeforeningen Camilla Noelle Rathcke ikke, at problemet er løst.

- Vi er ikke i mål, selv om problemet er mindre, end vi frygtede for nogle år siden, siger hun til Ritzau.

- Vi har stadig omkring 150.000 danskere, der ikke har deres egen læge og utroligt mange praksisser, som er lukket for tilgang. Det gør det svært for den enkelte dansker at vælge egen læge.

Derfor kalder hun Venstres udspil et godt element i et bredere katalog, der skal til for at sikre bedre lægedækning for alle danskere.

- Der er brug for hjælp til at etablere praksis rundt i landet, hvor det er forbundet med stor økonomisk risiko at gøre det. Mange har brug for modernisering, og det gælder ikke kun i udkanter som Nordjylland og Vestjylland, men også i Hovedstadsområdet, siger hun.

Den socialdemokratiske regering har foreslået at indføre tjenestepligt for alle nyuddannede læger. Det forslag støtter Venstre ikke.

Venstre vil på et pressemøde fredag eftermiddag fremlægge sit samlede udspil, som skal give bedre lægedækning i hele landet.

