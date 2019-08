V-lokalformand vil have Jakob Ellemann ud af busken

Hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Larsen mener, at medlemmer har brug for at vide, hvad alternativet til Løkke er.

For nylig blev Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, af partifællen Preben Bang Henriksen nævnt som en mulig kommende formand for Venstre.

Men Jakob Ellemann-Jensen har hidtil ikke ønsket at gøre sig selv til formandskandidat for partiet, der i øjeblikket er ramt af store interne uenigheder.

Før fredagens møde i Venstres forretningsudvalg, der bliver efterfulgt af et møde lørdag i partiets hovedbestyrelse, vil Venstres formand i Sorø Kommune, Jørgen Larsen, gerne have den politiske ordfører til at bekende kulør.

- Jeg har det sådan: kom ud af busken. Det her er noget strudseagtigt noget, man har gang i. Det er også en appel til Jakob Ellemann-Jensen. Meld dog klart ud.

- Om han gør det i dag eller om 14 dage. Diskussionen bliver ved med at køre, og vi har brug for at vide, hvad valget står mellem, siger Jørgen Larsen til Politiken.

Venstres formandskab, som er på valg ved det kommende landsmøde, udgøres af formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen.

Venstres bagland i Danmarks regioner har den seneste tid drøftet formandskabet, som nogle mener skader partiet markant på grund af uenigheder mellem Løkke og Jensen samt deres støtter,

Venstre i Region Midtjylland har meldt rent ud, at både Løkke og Jensen skal ud. Andre regioner har været mere beherskede i deres offentlige udmeldinger, men har dog undladt at bakke op om formandskabet.

Sådan var det også, da Venstre i Region Sjælland, hvor Jørgen Larsen hører til, mandag holdt møde.

- Vi fik hver især lov at fortælle, hvad vi synes. Den ene halvdel mente, at man skulle skifte Løkke ud. Den anden halvdel mente, at man skulle skifte Jensen ud.

- Andre mente, at man skulle skifte begge ud. Så noget skal der ske, synes vi, siger Jørgen Larsen til Politiken.

Han er også medlem af Venstres hovedbestyrelse, der lørdag skal drøfte situationen om formandskabets fremtid.

Foreløbig har Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen foreslået at få Venstres landsmøde flyttet fra 16.-17. november til 21. september.

/ritzau/