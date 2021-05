V og DF beskylder regeringen for kovending om Syrien-børn

Det er ifølge oppositionspartier dybt problematisk, at regeringen er klar til at hjemtage danskere fra lejre.

Kovending og løftebrud. Det er to ord, som regeringen ofte vil komme til at høre i den kommende tid fra oppositionspartier i blå blok, efter at regeringen tirsdag aften meldte ud om sine planer for børn og deres mødre i fangelejre i Syrien.

Regeringen meddelte på et pressemøde, at den vil arbejde for at hente de 19 børn med enten dansk statsborgerskab eller anden tilknytning til Danmark, som sidder i fangelejrene i al-Hol og al-Roj.

Samtidig vil regeringen hjemtage de tre kvinder med dansk statsborgerskab, som er mødre til 14 af børnene.

Det største oppositionsparti, Venstre, er stærkt kritisk over for regeringen, hvis ændrede holdning sker efter en rapport fra en taskforce, der blandt andet indeholder en sikkerhedsvurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

- Det er dybt problematisk, at regeringen nu laver en kovending og henter fremmedkrigere og IS-sympatisører til Danmark, siger indfødsretsordfører Morten Dahlin (V) i en skriftlig kommentar.

De tre mødre havde meldt sig under fanerne hos Islamisk Stat (IS).

PET vurderer imidlertid, at der er risiko for, at børnene kan blive radikaliserede i fangelejrene, og at det derfor "vil være mest hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at søge de tre danske kvinder evakueret sammen med deres børn".

Venstre holder dog fast i, at mødrene skal blive i lejrene.

- Vi har hele tiden sagt, at vi gerne vil hjælpe børnene, men vi vil ikke have fremmedkrigere til Danmark.

- Det står vi ved i modsætning til Mette Frederiksen, siger han.

Ud over de 14 børn vil regeringen hente yderligere fem børn til Danmark, dog uden deres mødre, som ikke er danske statsborgere nu.

Det kræver imidlertid mødrenes samtykke, og det har de ikke givet.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, kalder regeringens beslutning for "vaskeægte løftebrud" og beskylder regeringen for at have bukket under for pres fra støttepartierne.

Han vil indkalde statsminister Mette Frederiksen (S) til en hasteforespørgselsdebat i Folketinget onsdag i næste uge.

DF-formanden henviser til, at Mette Frederiksen ved en tilsvarende debat i Folketingssalen 3. marts blandt andet sagde, at "fremmedkrigere er uønskede i Danmark".

- Nu har hun så givet efter for det pres, og så synes jeg, at det er rimeligt, at hun kommer i Folketingssalen og forklarer sig i forhold til de talrige citater, der er fra debatten 3. marts om, hvorfor hun var enig med os dengang, og hvorfor hun så ikke er det i dag, siger Kristian Thulesen Dahl.

/ritzau/