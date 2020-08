V og DF: Regeringen vil bruge for mange penge i finanslov

Et stort underskud på de offentlige finanser og et reduceret økonomisk råderum vækker bekymring i blå blok.

Det er en farefuld færd, regeringen har begivet sig ud på med finanslovsforslaget for næste år.

Det mener flere partier fra blå blok, efter at finansminister Nicolai Wammen (S) mandag præsenterede finanslovsforslaget på et pressemøde.

Venstre mener, at regeringen primært har fokus på at bruge penge i stedet for at tænke på at sikre Danmarks økonomi på den lange bane.

Coronakrisen, Danmarks klimaambitioner og regeringens plan om at indføre en ret til tidlig pension er med til at presse det økonomiske råderum frem mod 2025 ned på 19,5 milliarder kroner.

- Det er meget bekymrende, ikke mindst for fremtidige generationer og min egen lille datter, siger finansordfører Troels Lund Poulsen (V).

- Hvis vi ikke får lagt en offensiv økonomisk plan, som også på den mellemlange bane gør Danmark rigere, kommer vi til at opleve, at fremtidige generationer får efterladt en regning i børneværelset, siger han.

Regeringen budgetterer - blandt andet på grund af udgifter forbundet med coronakrisen - med at have det maksimalt tilladte underskud på de offentlige finanser næste år.

Det vil sige 0,5 procent af bnp, bruttonationalproduktet.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, mener, at Nicolai Wammen er "ude i noget af en retorisk bedrift".

- Han er ude i at skulle lade som om, at han kan det hele, uden at han egentlig kan det, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han mener, at Danmark kommer til at betale prisen for, at regeringen nu skal til at indfri løfter fra valgkampen sidste år.

Herunder løftet om retten til tidlig pension, som ifølge finanslovsforslaget kommer til at lægge beslag på 2,4 milliarder kroner af pengene fra det økonomiske råderum de næste to år.

DF-formanden er skeptisk over for regeringens idé om en såkaldt krigskasse på 9,2 milliarder kroner til at håndtere coronakrisens udfordringer næste år.

- Det er i virkeligheden en ret farefuld færd, Wammen er ude i. I stedet for at sige, at der ikke er råd til det hele, og at man bliver nødt til at prioritere benhårdt.

- Men det er jo penge, der er der, fordi Wammen går til det yderste af, hvad staten må låne næste år.

- Han spænder virkelig buen til det yderste for at give indtryk af, at regeringen kan levere på snart sagt alle hylder på én gang, siger Kristian Thulesen Dahl.

Hos De Konservative sidder politisk ordfører og finansordfører Marcus Knuth tilbage med spørgsmålet om, hvad krigskassen på 9,2 milliarder kroner reelt skal bruges til.

- Hvad vil regeringen gøre for erhvervslivet, og skal de 9,2 milliarder bruges på mere offentligt forbrug, flere konsulenter og at skabe en endnu større offentlig sektor?

Marcus Knuth er ikke så fortrøstningsfuld i forhold til De Konservatives ønsker.

- Det billede, der tegner sig, er desværre ikke en erhvervsvenlig regering. Det er en erhvervskritisk regering, der kommer med udspil efter udspil, der koster arbejdspladser, siger han.

