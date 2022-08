V og K beder Rigsrevisionen undersøge sag om varmecheck

Blå partier vil have Folketingets kontrolorgan til at se på varmechecks trods ministers "kritiske eftersyn".

Venstre og Konservative vil involvere Folketingets kontrolorgan, Rigsrevisionen, i sagen om uberettigede eller manglende varmechecks.

Det siger partiernes statsrevisorer, Mette Abildgaard (K) og Troels Lund Poulsen (V), til TV 2.

De vil på næste statsrevisormøde i september tage sagen op.

- Det er klart, at i sådan en sag som denne her, hvor der er blevet udbetalt en check til en lang række danskere, der ikke var berettiget til den, er det helt oplagt at spørge, om man har sikret, at statens midler bliver anvendt som planlagt og så sparsommeligt og forsvarligt som muligt, siger Mette Abildgaard til TV 2.

Artiklen fortsætter under annoncen

De to partiers ønske om en undersøgelse kommer, på trods af at klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) tirsdag meddelte, at han har bedt om et "kritisk eftersyn" af sagen.

- Vi synes, det er godt at få et overblik over det. Det er det, jeg har bedt min styrelse om at undersøge nu, sagde Dan Jørgensen tirsdag til TV 2.

Lørdag lød det ellers fra Dan Jørgensen, at en undersøgelse ikke var på papiret hos regeringspartiet.

Han fortalte desuden, at partierne bag aftalen udmærket var klar over risikoen for fejl inden udbetalingen. Det fremgik også af lovforslaget.

I en skriftlig kommentar onsdag siger Dan Jørgensen, at "det er udmærket, at Rigsrevisionen også kigger med".

- Min klare overbevisning er stadig, at myndighederne har haft ret i deres råd og vejledning til det politiske niveau. Det vil sige, at det er et fåtal af fejl, der er begået, taget i betragtning, hvor kompliceret det er at udbetale en sådan check til over 400.000 danskere baseret på varmekilder og indkomstniveau.

- Det vil jeg da gerne have bekræftet også af Rigsrevisionen, siger ministeren.

I sidste uge fik godt 400.000 husstande udbetalt varmechecken på 6000 kroner til at betale de stigende gasregninger - selv om flere af dem har skrottet deres gasfyr for længst.

Det er ikke lovpligtigt for modtagerne at tilbagebetale beløbet. Det er nemlig skrevet ind i loven, at de kan beholde pengene, hvis det ikke overstiger 6000 kroner.

De uberettigede udbetalinger er imidlertid sket, fordi oplysningerne i BBR-registret enten var forældede eller forkerte.

Det er boligejerne selv, der har pligt til at rette oplysningerne i registret. Kommunen skal efterfølgende godkende det.

Til TV 2 oplyser formanden for statsrevisorerne, Klaus Fransen (R), at der skal to statsrevisorer til for at få Rigsrevisionen til at tage en sag op, hvilket dermed er opfyldt.

/ritzau/