V og K: Frederiksen og Bertelsen forsøgte at håndstyre Kåre Mølbak

Hun går for langt. Hun overskrider sine grænser. Grænserne mellem politik og embedsmænd er ved at ryge under statsminister Mette Frederiksens (S) ledelse.

Sådan lyder kritikken fra De Konservative og Venstre til Politiken, efter at nye sms'er fra departementschefen i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, under minkforløbet er kommet frem torsdag i Minkkommissionen.

I sms'erne udtrykker Bertelsen stor utilfredshed med Statens Serum Instituts daværende faglige direktør, Kåre Mølbak.

Han bliver blandt andet kaldt en "fej kujon" for sine udtalelser i pressen efter beslutningen om at aflive alle mink i Danmark under coronakrisen.

- FUCK!!! Han er ved at hive tæppet helt væk under os, skrev hun blandt andet også til Per Okkels, som var daværende departementschef i Sundhedsministeriet.

Netop Okkels blev afhørt i Minkkommissionen torsdag.

Ifølge De Konservatives Rasmus Jarlov viser sms'erne fra Bertelsen, hvordan tankegangen er hos regeringen.

- Hun går alt for langt. Det er helt vildt, at Barbara Bertelsen mener, at hun kan tillade sig at bestemme, hvad myndighedspersoner skal udtale til offentligheden.

- Det fjerner jo fuldstændig deres troværdighed og gør, at man overhovedet ikke kan stole på, at det, de siger, er rigtigt, siger Jarlov til Politiken.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, skriver i en sms til Politiken:

- Det er meget bekymrende, hvordan Mette Frederiksen og hendes regering forsøger at kontrollere og håndstyre, hvad for eksempel sundhedsmyndigheder skal sige og mene, og det virker ærlig talt, som om at de grænser mellem politik og embedsmænd, som der skal være, er ved at ryge fuldstændig under Mette Frederiksens ledelse.

Også Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, retter kritik.

- Tænk, at Danmarks øverste embedsmand omtaler en højtplaceret kollega som en "fej kujon".

- Det virker ærligt uprofessionelt og siger også meget om statsministerens manglende dømmekraft, at hun lægger alle sine æg i den kurv, skriver Skaarup på Twitter.

Mølbak har til Politiken oplyst, at han ikke har nogen kommentarer.

/ritzau/