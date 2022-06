V og K kræver skattelettelser i grøn skattereform

Virksomhederne skal have skattelettelser for 1,3 milliarder kroner om året, hvis Venstre og Konservative skal være med i en grøn skattereform.

Det skriver Berlingske.

Kravet er en del af et fælles udspil med navnet "Et grønnere og rigere Danmark".

De to partier bakker op om regeringens forslag om at indføre en afgift for virksomheder på 750 kroner per ton CO2, der udledes.

Til gengæld vil V og K have sænket selskabsskatten. De mener nemlig, at regeringens udspil betyder, at skatten samlet set stiger, og at virksomhedernes konkurrenceevne dermed forringes.

- Vores pointe er, at vi både kan nå i mål med noget, som er grønnere, og samtidig sørger for, at Danmark ikke bliver varigt fattigere, som nuværende regering har knæsat en politik, der gør, siger finansordfører Troels Lund Poulsen (V).

Konkret vil Venstre og Konservative sætte selskabsskatten ned med 1,3 milliarder kroner årligt fra 2025. Frem mod 2030 vil det koste 7,8 milliarder og svarer til en sænkelse af selskabsskatten på et procentpoint.

Partiernes krav om skattelettelser er dog ikke ultimativt, siger finansordfører Rasmus Jarlov (K).

- Vi er ikke optaget af på nuværende tidspunkt at opstille hårde, ultimative krav. Tværtimod forsøger vi at komme med et forslag, vi synes er ganske kompromissøgende, siger han.

I Socialdemokratiet vækker det glæde, at V og K er med på vognen, når det kommer til CO2-afgiften.

Men regeringspartiet er ikke imponeret over de borgerlige forslag til finansiering, som finansordfører Benny Engelbrecht (S) kalder "uhåndgribelige".

Venstre og Konservative vil blandt andet andet finde pengene gennem øget konkurrence i den offentlige sektor og en reform af landets jobcentre. Der er dog ikke nogen klar beregning af, hvor mange penge det vil indbringe.

En generel sænkelse af selskabsskatten er S heller ikke enig i.

- Regeringens forslag er at føre pengene målrettet tilbage, så de rent faktisk går til at skabe rigtige grønne løsninger. Jeg kan ikke se, at en generel selskabsskattelettelse skal give grønne resultater, fordi det ikke er målrettet dem, der gør mest, siger Benny Engelbrecht.

