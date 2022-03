Den seneste optælling af plads i danske beskyttelsesrum er fra 2002. K og V vil have ny kortlægning.

V og K vil have optælling af beskyttelsesrum i Danmark

Det er på tide at få kortlagt, hvor mange beskyttelses- og sikringsrum der er i hver enkelt kommune, og hvor mange der kan være i dem.

Det mener Venstre og De Konservative, som vil have forsvarsminister Morten Bødskov (S) til at sætte gang i en kortlægning.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ifølge Beredskabsstyrelsen er der plads til cirka 4,7 millioner personer i de danske beskyttelses- og sikringsrum, som kan bruges i tilfælde af eksempelvis eksplosioner, en giftsky eller krig.

Det svarer til, at der vil være plads til 80 procent af Danmarks godt 5,8 millioner indbyggere. Omkring 950.000 af pladserne er i offentlige beskyttelsesrum, mens omkring 3,75 millioner er i kældre under private bygninger.

Men den kortlægning, som tallene stammer fra, er fra 2002. Siden da er nogle af rummene blevet nedlagt, og der har ikke været krav om at opbygge nye, når andre er skrottet, skriver avisen.

Derfor mener hverken Venstre eller De Konservative, at man kan stole på tallet.

Oppositionspartierne ønsker dermed også at få fokus på det civile beredskab i forbindelse med de forhandlinger, som i øjeblikket pågår på forsvarsområdet, efter at Rusland har invaderet Ukraine og sat store dele af verden i alarmberedskab.

- Der er nedlagt enormt mange beskyttelsesrum siden afslutningen af Den Kolde Krig, så jeg vil bede forsvarsministeren om en opdateret liste over de beskyttelsesfaciliteter, vi har i de enkelte kommuner, standen og antallet af pladser, siger Venstres beredskabsordfører, Peter Juel-Jensen, til Jyllands-Posten.

Han mener, at beredskabsområdet i mange år har haft en "kummerlig tilværelse", og at det nu er på tide at bedre det.

Det samme mener Niels Flemming Hansen, der er forsvarsordfører for De Konservative. Ifølge ham bør Danmark i forbindelse med en ny kortlægning lade sig inspirere af Sverige, hvor borgere på nettet kan komme ind på et landkort og se placeringen af beskyttelsesrummene.

/ritzau/