V og K vil have S til at erkende statsministerfejl i Minksagen

Venstre og De Konservative bruger Folketingets åbningsdebat til igen at kritisere S-regeringens håndteringen af minksagen under coronakrisen i 2020.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, vil gerne have Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, til at svare på, om statsminister Mette Frederiksen (S) har begået fejl.

- Har statsministeren begået fejl i forbindelse med Minkskandalen, lyder spørgsmålet fra Ellemann-Jensen til regeringspartiets politiske ordfører.

Stoklund svarer ikke direkte på spørgsmålet. Han svarer, at der blev begået fejl generelt, hvilket er belyst af Minkkommissionen. Men Stoklund vil ikke svare på, om statsministeren har begået fejl.

Folketingsvalget blev udskrevet onsdag, og det skal afholdes 1. november. I forbindelse med valgudskrivelsen sagde Mette Frederiksen, at Socialdemokratiet går til valg på at lave en bred regering hen over den politiske midte med partier fra både rød og blå blok.

Det har Ellemann-Jensen og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, pure afvist. Flere gange. Også onsdag efter Frederiksens melding. Både Ellemann-Jensen og Pape bejler til statsministerposten.

De to statsministerkandidater vil af mange årsager ikke sidde i regering med Mette Frederiksen, men blandt andet for hendes ageren under Minksagen, lyder det.

Her meddelte regeringen med Mette Frederiksen i spidsen, at alle mink i Danmark skulle aflives. Blandt andet for at sikre fremtidig coronavaccine. Lovhjemlen var bare ikke på plads fra begyndelsen af.

Pape vil vide, hvorfor Socialdemokratiet ikke vil have en uvildig advokatundersøgelse af Minksagen.

Det svarer Stoklund heller ikke direkte på. Men han konstaterer, at Minkkommissionen har belyst sagen, og kommissionen er kommet med kritik af både statsministeren, regeringen og embedsværket. Den kom før sommerferien.

- Der er ikke noget at komme efter, siger Stoklund, hvilket får Pape til at sige:

- Jeg fik jo ikke et svar.

En række andre Venstre-politikere borede videre i det samme emne. Det gjorde flere borgerlige partier. Eksempelvis Peter Skaarup fra Danmarksdemokraterne og Liberal Alliances Henrik Dahl.

