V om kritik af landbrugspakken: Vi står helt på mål

Landbrugspakken fra 2015 kritiseres for ikke at nå reduktionsmål. For tidligt at konkludere, siger Venstre.

Nye foreløbige tal fra Miljø- og Fødevareministeriet viser ifølge Berlingske, at de miljøtiltag, som skulle sikre, at den omdiskuterede landbrugspakke fra 2015 leverer grønt plus, skuffer på andet år.

Men Venstre, som sad alene i regering, da landbrugspakken blev vedtaget, står stadig inde for landbrugspakken. Det siger partiets fødevare- og landbrugsordfører, Erling Bonnesen.

- Senest har vi fået oplyst, at Aarhus Universitet igen har lavet fejlberegninger. Det er klart, at det er forvirrende for offentligheden, men vi ryster ikke på hånden, for vi har lavet en god pakke, som vi kan stå på mål for, lyder det.

Erling Bonnesen henviser til, at det i sidste uge kom frem, at Aarhus Universitet har lavet en regnefejl, der har tillagt landbruget en højere udledning af kvælstof på papiret, end erhvervet reelt har udledt.

Der blev ikke udledt 58.000 ton i 2018, men 55.000 ton, viser de korrigerede tal fra universitet.

Regnefejlen går tilbage til 1990.

- Aarhus Universitet er selv med til at skabe forvirring på området, og det er stærkt utilfredsstillende. Vi skal i mål, og det føler vi os overbevist om, at vi kan, lyder det fra Erling Bonnesen.

Landbrugspakken blev vedtaget i 2015 med daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) for bordenden. Hun har søndag ikke ønsket at stille op til interview, men henviser til ordføreren.

Landmændene fik med aftalen lov til at gøde mere og dermed udlede mere kvælstof.

Til gengæld var håbet, at blandt andet øget skovrejsning og anlæg af vådområder ville fjerne 1735 ton kvælstof fra naturen i 2019.

Men ved udgangen af november havde de grønne tiltag i landbrugspakken kun fjernet 31 ton, skriver Berlingske.

Der er dermed langt til det endelige mål i 2021, hvor landbruget ifølge landbrugspakken skal levere en reduktion på 2450 ton gennem kollektive virkemidler som vådområder og skovrejsning.

- Mange landmænd har søgt om at etablere minivådområder, men de kan ikke få det godkendt, så man kan ikke give dem skylden. Der skal derfor mere fart på godkendelsessystemerne.

- Og så skal det ses i en helhed over perioden 2019-2021, så man kan ikke konkludere endeligt, før perioden er gået. Især ikke, når Aarhus Universitet laver fejlberegninger.

- Men vådområderne skal laves, og ansøgningerne skal godkendes, for vores ambition er, at der skal kunne drives landbrug i Danmark, mens vi passer på vores natur, siger Erling Bonnesen.

/ritzau/