V-ordfører glæder sig over fertilitetshjælp som partiet selv afskaffede

Venstre jubler efter statsministerens nytårsmelding om betalt fertilitetsbehandling til det andet barn.

På sociale medier fremhæver partiet, at det var en prioritet for partiet inden valget, som nu bliver til virkelighed.

- I Venstre ønsker vi, at flere danskere skal have deres ønskebørn. Nu gør vi det muligt for danskere at få hjælp til barn nr. 2 - præcis som vi sagde inden valget, skriver Venstre på sin officielle profil på det sociale medie X.

Men det var faktisk Venstre selv, der var med til at afskaffe den betalte fertilitetsbehandling, da partiet i regering med Konservative og med støtte fra Dansk Folkeparti indførte brugerbetaling i 2011.

Det husker Københavns socialdemokratiske overborgmester, Sophie Hæstorp.

På X bringer hun det historiske perspektiv i spil over for Venstres folketingsmedlem Jan E. Jørgensen, der i et opslag glæder sig over det nye tiltag.

- Jeg er også rigtig glad på alle familiers vegne. Men håber, du også husker, at det var Løkke-regeringen, som sammen med DF i 2010 indførte brugerbetaling på fertilitetsbehandling og afskaffede muligheden for at få barn nummer to, skriver Sophie Hæstorp.

Det var dog ikke en beslutning, Jan E. Jørgensen personligt var glad for dengang.

- Det var en kæmpe fejl, som heldigvis blev rettet op igen, svarer han overborgmesteren.

- Jeg kan godt skyde skylden på DF, men naturligvis må en regering stå på mål for den samlede finanslov. Det var noget af det første, jeg brokkede mig over som nyvalgt MF'er i 2011.

Jan E. Jørgensen er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelse om et interview om ovenstående.

I dag kan man få offentlig fertilitetsbehandling til det første barn.

Den ret skal udvides til også at gælde et pars andet barn, fastslog statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale.

- Så der forhåbentligt kan komme en lillebror eller lillesøster. Så endnu flere af jer kan skabe den familie, I drømmer om, sagde hun.

Forslaget skal dog først gennem en proces i Folketinget, hvor partier skal høres og forhandlinger gennemføres, inden forslaget kan udmøntes i virkeligheden.

