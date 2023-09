V-ordfører: God idé at lægge CO2-afgift på varer i køledisken

Det er en god idé at lægge en kommende CO2-afgift på varer som mælk og oksekød frem for på produktionen i landbruget.

Det siger Erling Bonnesen, landbrugs- og miljøordfører for Venstre til Jyllands-Posten.

- En ko både prutter og bøvser. Vi skal leve op til de overordnede klimamål, og det at lægge afgiften i køledisken er en god idé, som er med til at bringe os noget af vejen, siger han til avisen.

Samtidig advarer Erling Bonnesen mod at lægge afgiften på landbruget. Det vil slå erhvervet ihjel, hvis den rette teknologi ikke er klar, mener han.

Erling Bonnesen siger også til Jyllands-Posten, at partiet endnu ikke har lagt sig fast på, hvor afgiften skal ligge. Her vil man også lytte til anbefalingerne fra den ekspertgruppe, som er nedsat til at se på området.

Ekspertgruppen skal komme med anbefalinger til en ensartet CO2-afgift, herunder muligheden for at lægge en afgift på slutforbruget. Den forventes at aflevere sine endelige anbefalinger i løbet af efteråret.

Tidligere har Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen også sagt, at det er en god idé at lægge en CO2-afgift på slutprodukterne.

Det sagde han ifølge DR på et møde med Venstres bagland i slutningen af august. Her blev han ifølge DR spurgt, om det ikke var bedre at lægge afgiften på forbruget ude i butikken frem for på landmandens produktion.

Ifølge DR svarede Ellemann:

- Helt enig. Det er det, vi kalder at lægge afgiften i køledisken. Den kommer jo til at ramme os alle sammen som forbrugere uanset hvad.

- Og hvis du lægger en CO2-afgift i køledisken, så betyder det, at varer, som er blevet sejlet tværs over Atlanterhavet, ikke pludselig er blevet billigere, når den åbenlyst har en større klimaudledning end den, der er produceret rundt om hjørnet.

Venstre-formanden ønskede ikke at uddybe sit synspunkt over for DR.

Også regeringspartiet Moderaterne har ifølge Jyllands-Posten været åbent for at kigge på en CO2-afgift på slutprodukterne.

Det samme har ikke været gældende for Socialdemokratiet.

I august afviste skatteminister Jeppe Bruus (S), at regeringen er på vej med afgifter på oksekød.

- Vi er i gang med at se på, hvordan vi sammen med erhvervet omstiller vores fødevareproduktion, så den bliver bæredygtig. Herunder en CO2-afgift ift. produktionen, skrev han på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har flere gange understreget, at klimahandlingen ikke måtte ramme danskerne for hårdt på pengepungen.

