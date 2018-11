V-ordfører: Grotesk opførsel af russisk skib med farlig last

Russisk skib sejlede længe med farlig last i Danmark uden at varsle det. Vi bør sige fra, mener ordfører.

Det var fuldstændig uacceptabelt, at det russiske skib Sparta III i weekenden passerede danske farvande med farlig last - i lange perioder uden at oplyse om det.

Sådan lyder det fra udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V).

Reaktionen kommer, efter at Dagbladet Information har beskrevet, hvordan Sparta III først meldte om sin farlige last nord for Skagen efter at være sejlet i gennem de danske farvande.

- Det lyder helt grotesk for mig, siger ordføreren.

- Det er desværre endnu et tegn på, at Rusland agerer, som Rusland gerne vil, og lader hånt om alle regler og normer for det her.

I avisen beskrives det, hvordan fartøjet sejlede fra Sankt Petersborg i Rusland. Inden det nåede Skagen, havde det angivet sin last som almindeligt harmløst gods.

Men nord for Skagen begyndte fartøjet ifølge avisen at angive, at lasten var "Cargo Hazard A (Major)". Det er den højeste klassifikation for farligt gods.

Over for Information bekræfter Forsvarets Operationscenter forløbet.

Venstres udenrigsordfører mener, at det er afgørende, at der bliver oplyst om farlig last, så myndighederne er forberedte, "hvis der skulle ske et eller andet".

- Den relevante myndighed i Danmark skal tage fat i Ruslands ambassade i København og sige, at det her er ikke tilfredsstillende. Det er uacceptabelt, og det skal ikke ske igen, sige Michael Aastrup Jensen.

Informationerne om lasten blev givet via AIS-varslingssystemet, der via radiosignaler giver oplysninger om blandt andet kurs, fart og destination til de omkringliggende skibe.

Ifølge Information er det ikke første gang, at hverken Sparta III eller andre russiske skibe har sejlet igennem dansk farvand med forfalskede AIS-oplysninger.

- Problemet er, at der, hvor vi ligger geografisk, vil der jo være mange russiske skibe, der skal sejle igennem dansk farvand igen og igen, siger Michael Aastrup Jensen.

- Hvis det her skal til at være normen, så går vi en meget, meget farlig tid i møde, for så kan alt jo ske, uden at vi er informeret på forhånd.

Siemon Wezeman, seniorforsker i det svenske fredsforskningsinstitut SIPRI, siger til Information, at den største del af Ruslands våbeneksport nu udskibes fra Sankt Petersborg - og derfor bliver sejlet gennem de danske farvande.

Ritzau søger kommentar fra den russiske ambassade i Danmark og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

/ritzau/