V-ordførere er imod forslag om at gøre håndtryk lovpligtigt

Dele af Venstres folketingsgruppe mener, at det er unødig indblanding, når regeringen vil lovgive om håndtryk.

Kritikken af regeringens forslag om, at afkræve udlændinge et håndtryk for statsborgerskab, er nået helt ind i Venstres folketingsgruppe.

Ud over at der i ugens løb har været kritik fra en række Venstre-borgmestre, kan Berlingske torsdag aften fortælle, at også medlemmer af partiet på Christiansborg er imod regeringens planer om at gøre håndtrykket lovpligtigt.

En af dem er ligestillings- og boligordfører Martin Geertsen (V).

Han mener, at håndtrykket er noget pjat, fordi det ikke er et udtryk for, om man bliver en god dansk statsborger.

- Principielt mener jeg, at der er grænser for, hvad politikere på Christiansborg skal lovgive om. I mit hoved skal staten ikke blande sig i, hvordan folk hilser på hinanden. Det er decideret uliberalt.

- Det er meget fint med en ceremoni, når man får dansk statsborgerskab, men jeg synes, det er at steppe en unødig konflikt op, at man tvinger folk, som ikke har lyst til at give et håndtryk, til at gøre det, siger han til Berlingske.

/ritzau/