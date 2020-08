V før pensionsforhandlinger: Udspil er økonomisk uansvarligt

Venstre er klar til at justere seniorpensionen og er skeptisk over for regeringens udspil om tidlig pension.

Venstre møder frem for at lytte til, hvad regeringen har at sige om sit udspil til en ret til tidlig pension.

Men det største oppositionsparti har før sættemødet tirsdag aften i Beskæftigelsesministeriet ikke den store fidus til det udspil, som regeringen præsenterede for en uge siden.

- Vores udgangspunkt er, at det er økonomisk uansvarligt, siger beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V).

- Vi ser det som vanskeligt, at det skulle være lige præcis den ordning, regeringen har foreslået om tidlig pension, det også skal ende med.

- Vi synes, at man skal kigge på seniorpensionen og se på at justere den, hvis man har det mål - og det har vi - at hjælpe nedslidte ud af arbejdsmarkedet på en ordentlig og værdig måde, siger han.

Hans Andersen er mødt frem med friske tal om seniorpensionsordningen, som den daværende VLAK-regering lavede sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale kort før folketingsvalget sidste år.

Socialdemokratiet tilsluttede sig senere aftalen om seniorpension, men vil fortsat indføre en ret til tidlig pension.

Ifølge et folketingssvar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har 3390 personer ud af 3588 afgjorte sager i første halvår af 2020 fået tilsagn om seniorpension. Det svarer til 94 procent af alle afgjorte sager.

Regeringens udspil om en ret til tidlig pension har fået kritik, blandt andet fra Venstre, fordi kriteriet for at få tildelt tidlig pension er, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet.

- Vi synes ikke, at det er en ordning, der er målrettet de nedslidte, siger Hans Andersen.

- Det er en ordning, der er økonomisk uansvarlig, og som tager raske mennesker ud af arbejdsmarkedet i en situation, hvor vi har brug for, at alle bidrager, så vi også har råd til bedre sundhed og ældrepleje fremadrettet, siger han.

/ritzau/