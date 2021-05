V-profil beskylder Løkke for at lyve om mødet i kælderen

I ny bog går Lars Krarup i rette med Lars Løkkes version af Venstres dramatiske hovedbestyrelsesmøde i 2014.

I en ny bog går Venstre-profilen og den mangeårige borgmester i Herning Lars Krarup i rette med sin tidligere partikollega Lars Løkke Rasmussen.

Krarup mener således, at Løkke har disket op med en lodret løgn om, hvad der egentlig skete under Venstres dramatiske hovedbestyrelsesmøde i 2014.

Det skriver Ekstra Bladet.

I bogen "Mennesker muligheder", som Krarup udgiver i næste uge, giver han sin version af forløbet af hovedbestyrelsesmødet, hvor den daværende Venstre-næstformand, Kristian Jensen, udfordrede Løkkes formandspost.

Løkke har flere gange - blandt andet i sin bog "Om de fleste og det meste" - udlagt forløbet sådan, at han på et tidspunkt beder om en pause, hvor Kristian Jensen, partisekretær Claus Richter og han selv går ned i et kælderlokale.

Døren bliver lukket for Krarup, der ellers gerne ville have været med, har Løkke forklaret.

Men den udlægning har ifølge Krarup ikke hold i virkeligheden.

I sin bog skriver han, at ud over Løkke, Jensen og Richter så var en række andre personer også til stede i begyndelsen.

Men efter ønske fra Løkke blev de fleste bedt om at gå, så der kun var Løkke, Jensen, Richter og Krarup tilbage i kælderlokalet.

- Jeg er den dag i dag fuld af forundring over Løkkes version. Og normalt er jeg af den opfattelse, at den slags ikke skal genfortælles.

- Men det vælger jeg alligevel at gøre, fordi Løkkes version er forkert, skriver Krarup i bogen, som Ekstra Bladet har fået lov til at læse uddrag af.

Ekstra Bladet har bedt Løkke om en kommentar til Krarups påstand. Løkke har sendt følgende citat til avisen:

- Jeg er har hverken lyst eller behov for at være i ordkrig med gode Venstrefolk, som jeg har arbejdet tæt og tillidsfuldt sammen med i mange år.

- Har ikke sagt eller skrevet ét ondt ord om en eneste af dem. Kunne ikke drømme om at beklikke deres motiver, selv om de øjensynlig har et andet behov hvad angår min person.

- Jeg ser fremad – og det burde de måske også begynde at gøre. Personligt bruger jeg dage, aftener og weekender på mit netværk og på at stable et parti på benene, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være, siger Løkke til avisen.

/ritzau/