V-profil fastholder at stemme imod burkaforbud

Tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen støtter ikke regeringens tildækningsforbud.

Hun har før udtalt, at det er helt ude af proportioner, og eksminister Eva Kjer Hansen (V) fastholder, at hun stemmer imod et burkaforbud - regeringens tildækningsforbud.

Det bekræfter hun i en sms til Ritzau, selv om Venstres gruppeformand, Søren Gade, har oplyst, at Venstres medlemmer ikke er fritstillet, når der skal stemmes om lovforslaget.

Et andet regeringsparti Liberal Alliance har fritstillet sine medlemmer.

Eva Kjer Hansen kan ikke uddybe yderligere onsdag morgen, da hun er med Europaudvalget i Sydkorea og sidder i et møde.

I sidste måned var den tidligere miljø- og fødevareminister hård i retorikken, da et udkast til lovforslaget dukkede op via DR Nyheder.

Regeringen lagde op til, at en overtrædelse af forbuddet enten skulle udløse en bøde på 1000 kroner eller fængsel i op til tre måneder.

Nu er fængselsstraffen taget ud af regeringens endelige udkast. Det kunne justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fortælle tirsdag.

Med fængselsdelen ude af lovforslaget er Venstre blevet imødekommet. Derfor fritstilles Venstres medlemmer ikke i afstemningen, har Søren Gade oplyst onsdag.

Men at forbuddet dækker huer, hætter, tørklæder, masker, hjelme, heldækkende dragter og kunstige skæg er for meget for Eva Kjer Hansen.

- Det er helt ude af proportioner, at man skal til at opliste alle mulige forskellige beklædningsgenstande, som vi nu ikke må have på i bestemte situationer, sagde hun i sidste måned.

- Politiet skal ikke bruge ressourcer på, om folk har sat halstørklædet rigtigt.

- Når vi griber til at lovgive mod beklædningsgenstande, går vi alt for langt i forhold til de grundlæggende værdier i det danske samfund. Vi skal have lov til selv at bestemme, hvordan vi vil klæde os, sagde hun.

Eva Kjer Hansen har hele tiden understreget, at hun bestemt er "meget imod burkaer".

Burkaforbuddet står og falder med Socialdemokratiet. Syv medlemmer af Liberal Alliance vil ikke stemme for et burkaforbud, og dermed har regeringen i øjeblikket ikke et flertal bag forslaget.

Socialdemokratiet er gået i tænkeboks. De øvrige partier i rød blok er imod et burkaforbud.

