V-profil om Støjberg: Mellemøstligt at ville beskytte egne

Selv om man tilhører samme parti, skal der være lighed for loven, mener Venstres gruppeformand.

Gruppeformand Karsten Lauritzen (V) mener, at det er et udtryk for en "mellemøstlig retsopfattelse", hvis man beskytter egne partifæller og ser igennem fingre med, hvis de har opført sig forkert.

Det siger han torsdag i Folketingssalen, hvor en kommende rigsretssag mod Inger Støjberg (V) for en "klart ulovlig" instruks bliver debatteret.

Formand Pernille Vermund (NB) mener, at der ikke bør rejses en rigsretssag mod Støjberg og forstår ikke, hvorfor størstedelen af hendes parti stemmer for en rigsretssag.

Men ifølge den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen ville det være forkert, hvis der ikke var lighed for loven, selv om man sidder i samme parti.

- Jeg synes, det er udtryk for en mellemøstlig retsopfattelse, når man siger, at bare fordi det er en i familien, der er mistænkt for noget, så skal man ikke undersøge det nærmere. Der må man kigge på det grundlag, der ligger, og jeg ville ønske, at grundlagt var et andet, siger Lauritzen.

Han er ked af sagen og håber på, at Støjberg bliver frifundet, hvis der er grundlag for det.

Lauritzen er gruppeformand og taler derfor på vegne af hele Venstre, hvoraf ni personer, herunder Støjberg, stemmer imod en rigsretssag.

/ritzau/