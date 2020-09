V-profil ønsker undersøgelse om sexisme på Christiansborg

En undersøgelse skal afdække omfanget af krænkende adfærd på Christiansborg, mener Eva Kjer Hansen (V).

Folketinget bør igangsætte en undersøgelse, som skal afdække omfanget af sexisme og krænkende adfærd på Christiansborg.

Det mener tidligere minister og medlem af Ligestillingsudvalget Eva Kjer Hansen (V).

- Det er både nuværende og tidligere kolleger, der kan fortælle historier, hvor de synes, de har været udsat for meget ubehagelige situationer.

- Der (i undersøgelsen red.) får vi jo afdækket, hvad der er op og ned i de fortællinger, der er fremme, og hvor omfattende det er. Det, synes jeg, er nødvendigt for, at vi kan diskutere, hvilke initiativer der skal tages, siger hun.

I sidste uge sagde Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), efter et møde med Folketingets Præsidium, at det skal være muligt på en "betryggende måde" at fortælle om ubehagelige oplevelser i Folketinget.

