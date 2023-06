V-profil slap for at stemme om Samsam: Føler mig ikke tryg ved sagen

Da regeringspartierne fredag i sidste uge endegyldigt lagde en kommissionsundersøgelse af sagen om Ahmed Samsam i graven ved at stemme nej i Folketingssalen, var Venstres Jan E. Jørgensen til stede i salen.

Men selv om han egentlig skulle have stemt som en del af Folketingets clearingssystem, fik han lov til at slippe.

Det siger Jan E. Jørgensen i programmet "Det Blå Hjørne" på Radio4, der blev sendt fredag.

- Det skyldes, at jeg synes, det er en meget, meget svær sag. Jeg føler mig ikke tryg ved den, siger han til Radio4.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved stort set alle afstemninger i Folketingssalen er det ikke alle medlemmer, der møder op.

For at sikre, at flertallet stadig bliver fulgt, har Folketinget et clearingssystem, som er uformelle aftaler partierne imellem.

- Og hvis der er en eller anden sag, man har det rigtig svært ved, så har man den mulighed for at blive clearet. Og det var det, der skete der, siger Jan E. Jørgensen til Radio4.

Han vedkender, at det er "usædvanligt".

Normalt indordner medlemmer sig under partilinjen og stemmer i salen, som flertallet i partiet ønsker det.

Det er ikke første gang, at Jan E. Jørgensen skiller sig ud fra sit parti i sagen om Ahmed Samsam.

Ahmed Samsam blev i 2018 idømt otte års fængsel ved en spansk domstol for at have tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS). Han afsoner nu sin straf i et dansk fængsel.

Men ifølge Berlingske og DR var han agent for de danske efterretningstjenester.

Artiklen fortsætter under annoncen

Før regeringsdannelsen var der et flertal for at undersøge sagen om Ahmed Samsam. Men da Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne fandt sammen om et regeringsprogram, var Samsam-sagen ikke en del af det.

Derfor bedte Jan E. Jørgensen i december sidste år om, at sagen skulle drøftes på et gruppemøde med deltagelse af Venstres formand.

- Jeg ved ikke, om Samsam har været udsat for et justitsmord, men jeg frygter, at det er tilfældet. Derfor er det vigtigt at få sagen belyst, skrev Jan E. Jørgensen i en sms til B.T. 16. december.

Han forklarer nu til Radio4, at det har været "meget svært at komme til bunds i den og finde ud af, hvad der præcist er sket".

- Jeg er i en situation, hvor jeg ikke er fuldt ud orienteret om, hvad der er baggrund for, at man ikke ønsker at nedsætte den kommission.

- Så må jeg bare klappe hælene sammen og konstatere, at sådan er det, siger Jan E. Jørgensen til Radio4.

Alle partier i Folketinget uden for regeringen ønskede, at en granskningskommission skulle undersøge Samsam-sagen, men blev altså nedstemt af flertalsregeringen.

/ritzau/