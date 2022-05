V slår fast: Freder Hjorts immunitet ved manglende indsigt

Hvis ikke Venstres folketingsmedlemmer får indsigt i sigtelsen mod Claus Hjort Frederiksen (V), vil partiet stemme nej til at ophæve den tidligere ministers immunitet.

Det står fast efter et gruppemøde i partiet onsdag, bekræfter Venstres pressetjeneste.

Efter gruppemødet bliver Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, spurgt, om han vil komme med en "klar melding om, hvordan Venstre stiller sig i forhold til Hjorts immunitet".

- Det troede jeg egentlig, at jeg gjorde i går. Vi kommer ikke til at stemme i blinde i Venstres folketingsgruppe. Det vil være imod ånden i Grundloven, svarer Jakob Ellemann-Jensen.

Han fortalte tirsdag, at han forlod et møde i Justitsministeriet uden at være blevet orienteret om sigtelsen mod sin partifælle.

- Jeg har fortalt justitsministeren, at jeg ikke synes, det er rimeligt, at folketingsmedlemmer skal stemme i blinde om noget, som er så hemmeligt. At man skal tage stilling til noget, som man ikke kan få at vide, hvad er, sagde Ellemann-Jensen tirsdag.

Videre fortalte Venstre-formanden tirsdag, at han ved mødets start fortalte Rigsadvokaten og justitsminister Mattias Tesfaye (S), at han ville dele de informationer, han fik, med sin folketingsgruppe.

- Derfor har jeg sagt ved indledningen til den orientering, jeg var kaldt over til, at det, de delte med mig, agtede jeg at dele med folketingsgruppen, sagde han.

Dansk Folkeparti og Enhedslisten har onsdag meddelt, at deres folketingsgruppe ikke stemmer for at ophæve Claus Hjorts immunitet.

Hos De Konservative lyder det onsdag fra formand Søren Pape Poulsen, at partiet ikke har diskuteret en eventuel ophævelse af immuniteten på onsdagens gruppemøde.

- Det haster jo ikke, stille og roligt. Vi har andre sager, vi skal behandle. Vi melder ud, når vi har drøftet den her sag. Det tror jeg, jeg har sagt tre gange nu, siger Pape.

Modsat stemmer SF, Socialdemokratiet og Frie Grønne for at ophæve immuniteten. De Radikale har onsdag endnu ikke taget stilling.

Partierne bliver løbende orienteret om, hvorfor Rigsadvokaten mener, at der skal rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen, som er sigtet efter den alvorlige paragraf om at røbe statshemmeligheder.

Det er partiledere, der får indsigt i den hemmeligholdte sigtelse mod Claus Hjort Frederiksen.

Det er dog hele Folketinget, der skal stemme om, hvorvidt hans immunitet skal ophæves, så der kan blive rejst tiltale i sagen.

/ritzau/