V vil fokusere på den private sektor i uddannelsesudflytning

Regeringen vil ifølge medier oprette 25 eller flere nye uddannelsessteder uden for de fire største byer.

Venstre kalder regeringens uddannelsesudspil "rigtig spændende".

Det siger partiets uddannelsesordfører, Ulla Tørnæs, der også har en fortid som minister på området.

- Det lyder som sød musik i mine ører, da det er en dagsorden, vi har presset på for i længere tid, siger hun.

Tørnæs henviser til et Venstre-oplæg fra februar med en målsætning om, at 7000 flere unge skal tage deres videregående uddannelse uden for de store byer.

Regeringen vil ifølge flere medier fra 2025 oprette 25 eller flere nye uddannelsessteder uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg.

- Jeg har selvfølgelig ikke set forslaget endnu. Der er i medier meget fokus på velfærdsuddannelserne. Altså uddannelser til den offentlige sektor. Det er bestemt vigtigt.

- Men når vi taler om et Danmark i bedre uddannelsesbalance, så handler det om mere end at uddanne til den offentlige sektor. Det handler selvfølgelig også om den private sektor. Altså ingeniører og it-kompetencer, som store dele af erhvervslivet uden for de store byer råber og skriger efter, siger Tørnæs.

Statsminister Mette Frederiksen (S), uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) samt indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) vil torsdag klokken 13 præsentere udspillet "Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund".

/ritzau/