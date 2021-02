V vil straffe indvandrermænd for social kontrol med familien

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen varslede i sidste måned et nyt udlændingeudspil. Det præsenteres onsdag.

Venstre vil trække mænd med indvandrerbaggrund i kontanthjælpen, hvis manden udsætter familiemedlemmer for social kontrol. Eksempelvis hvis manden holder sin ægtefælle væk fra arbejdsmarkedet.

Det er en del af Venstres nye udlændingeudspil. Det præsenteres onsdag klokken 10.

Desuden vil Venstre have skrevet social kontrol ind i straffeloven. Det skal straffes på linje med hadforbrydelser.

Ved at gøre det, vil det ifølge Venstre være en skærpende omstændighed, hvis en forbrydelse sker som led i social kontrol.

I sidste måned ved Venstres ekstraordinære landsmøde sagde formand Jakob Ellemann-Jensen, at Venstre blandt andet vil have ændret ydelsessystemet fundamentalt.

- Vi vil afskaffe retten til kvit og frit at kunne modtage sociale ydelser, når man kommer til Danmark, sagde Ellemann-Jensen blandt andet.

Målet er ifølge partiformanden overordnet, at forskellen i arbejdsdeltagelse mellem danskere og ikkevestlige indvandrere skal være halveret om fem år. Og udjævnet om ti år.

Integrationsydelsesordfører Morten Dahlin (V) understreger, at social kontrol er et problem i visse muslimske miljøer.

Han henviser blandt andet til en undersøgelse fra Københavns Kommune. Den viste ifølge Dahlin for nylig, at socialrådgiverne havde oplevet, at indvandrerkvinderne havde fortalt, at der var mandlige familiemedlemmer, som prøvede at holde dem tilbage fra arbejdsmarkedet.

- Så social kontrol er desværre et problem i mange aspekter i livet. Også når det kommer til at få indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet. Venstres grundlæggende holdning er, at social kontrol er udansk. Social kontrol er imod ligestilling. Og vi skal bekæmpe den, siger Dahlin.

Venstre lægger op til, at man bruger de samme mekanismer, som allerede eksisterer i kontanthjælpssystemet, når der skal trækkes i kontanthjælpen.

- Det vil sige, at sanktionen per hændelse kommer til at være et sted mellem 600 og 2100 kroner.

- Præcis som hvis man i dag ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, siger Dahlin.

/ritzau/