Fransk våbenproducent afviser Ellemanns påstand om dansk kontakt

Den franske våbenproducent Nexter modtog aldrig henvendelse fra Danmark om at få et tilbud på hurtig levering af 19 kanoner.

Det oplyser producenten til det danske medie Altinget.

Den nu sygemeldte forsvarsminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), og Forsvarsministeriet havde ellers i januar ifølge Altinget i et notat oplyst Folketinget om, at tre våbenproducenter - heriblandt Nexter - var blevet bedt om et tilbud.

Regeringen lagde i den forbindelse op til, at man skulle have leveret våbnene fra israelske Elbit Systems - og bad om en afklaring fra forsvarsforligskredsen prompte, fordi det israelske tilbud stod til at udløbe kort efter.

Valget faldt da også på Elbit Systems, efter at Jakob Ellemann-Jensen hævdede, at det israelske tilbud var det bedste af de tre, som Danmark havde fået.

Altinget har ellers fået en aktindsigt fra Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), som viser, at Nexter havde forsøgt at komme i kontakt med ministeriet om en pris og leveringsdato.

Ifølge Altinget skrev Nexter til FMI så sent som 26. januar, mens Jakob Ellemann-Jensen under et møde anbefalede israelske Elbit Systems til danske politikere.

Martin Lidegaard, politisk leder for De Radikale, siger til mediet, at hans parti havde "helt sikkert ikke sagt ja til at købe det israelske artilleri", hvis det havde været bekendt med, at der ikke var blevet indhentet tilbud fra de andre våbenproducenter.

- Det rokker ved hele præmissen for, hvorfor vi valgte det system, som vi valgte. Det er kritisabelt. Det er simpelthen manipulation, siger SF's forsvarsordfører, Anne Valentina Berthelsen.

Også Konservative og Liberal Alliance siger, at oplysningerne fra Nexter kunne have ændret deres beslutning i sagen.

/ritzau/