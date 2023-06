Våd vinter har polstret grundvandet til historisk tørkeperiode

Tørken, der hærger Danmark, påvirker ikke det øverste grundvand i samme grad, som man ser i jordlagene i villahaverne og på markerne.

Det fastslår forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Men hvis tørken fortsætter kan det få konsekvenser for resten af vandets kredsløb, lyder det.

- Det kan tage lang tid for nedbør at bevæge sig ned gennem jorden, og derfor reagerer grundvandet med en forsinkelse på et par uger eller måneder, siger Ida Karlsson Seidenfaden, seniorforsker i hydrologi ved GEUS.

Artiklen fortsætter under annoncen

At grundvandet er polstret til den nuværende tørke skyldes, at Danmark i særligt januar og februar var ramt af større nedbørsmængder end normalt.

Det gælder dog ikke for jorden i Sydøstdanmark, hvor mængden af grundvandet er unormal tør.

- Fortsætter situationen med manglende nedbør i længere tid, kan vi løbe ind i en periode med mere omfattende grundvandstørke, siger seniorforskeren.

- Grundvandet er vigtigt for søer og åer, hvis vandstand holdes oppe af indstrømning fra grundvandet. Her ser vi allerede de første tegn på påvirkede vandløb flere steder i landet.

Det er svært at sige, hvor lang tid det vil tage, før manglende regn vil føre til omfattende grundvandstørke. Det afhænger af "den komplekse geologi" og "sammenspillet med overfladevandet", lyder det.

GEUS forventer, at grundvandet hurtigt stabiliserer sig, hvis vinternedbøren sætter ind som normalt.

De øverste jordlag er de første, der tørrer ud, når der er mangel på nedbør.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder, at fugtigheden i jorden falder, hvorfor der er mindre tilgængeligt vand i jorden for planter og afgrøder.

Ifølge GEUS giver det problemer i villahaverne og hos de danske landmænd.

Det er primært regn, der afgør, hvor meget vand der når ned til det dybe grundvand, der bruges til vandforsyningerne rundt om i landet.

Det er et udtryk for manglende grundvand i de dybeste lag, at flere vandværker i den seneste tid har bedt danskerne om at spare på vandet, forklarer Ida Karlsson Seidenfaden.

Den længste tørkeperiode i 28 år sluttede torsdag. Fra 24. maj til 15. juni faldt der ikke en eneste dråbe regn over Danmark, skriver DR.

Det er 26 år siden, at vi sidst var ramt af en national grundvandstørke.

/ritzau/