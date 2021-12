Vaccination af de yngste elever kan sikre skolestart

Om en uge skal elever og lærere tilbage i klasseværelserne. Det er i hvert fald regeringens plan.

Men inden da bør flere af de yngste vaccineres, lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Det er netop nu, i juledagene, at man kan bruge tiden til at få sine børn vaccineret, siger han i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsen har siden den 26. november anbefalet, at børn mellem 5 og 11 år bliver vaccineret mod coronavirus.

Artiklen fortsætter under annoncen

Foreløbig har 38 procent i aldersgruppen fulgt anbefalingen og fået første stik. Det viser tal offentliggjort af Sundhedsministeriet.

- Vi mangler fortsat at få endnu flere af de mindste skolebørn vaccineret, så smitten ikke stiger voldsomt på skolerne, når de åbner i januar, tilføjer Heunicke.

Det var den 14. december, at eleverne, i et forsøg på at bremse den stigende smitte på skolerne, blev sendt hjem til onlineundervisning.

Kort før jul kunne børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et pressemøde bekræfte, at eleverne vender tilbage efter nytår.

Siden er antallet af smittede steget. Det seneste døgn er der registreret 13.000 nye smittetilfælde. Det er færre end tidligere døgn. Til gengæld stiger antallet af indlæggelser.

Ifølge Tyra Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut, er vaccinetilslutningen blandt skolebørnene essentiel for at holde skolerne åbne.

- Vi vil helt klart gerne have vaccinetilslutningen blandt skolebørnene højere op. Det er det, der skal til, for at holde skolerne åbne hen over den næste måneds tid, hvor vi får meget mere smittespredning med omikron, siger hun til DR.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, mener godt, at skolerne kan åbne.

For at sikre det har han opfordret sundhedsministeren til at få Epidemikommissionen til at vurdere alternative restriktioner.

- Vi ved, at et forsamlingsloft virker smittedæmpende. At lukke storcentre kunne være en anden mulighed for at bremse den voldsomme stigning i smitten, siger Peder Hvelplund.

I Skolelederforeningen mener formand Claus Hjortdal, at vaccinetilslutningen er forventelig. Han peger på, at mange forældre har haft travlt op til jul. Andre tøver, fordi de synes, at børnene er for små til at blive vaccineret.

Trods det er han tryg ved, at skolerne får eleverne tilbage.

- Men jeg håber da, at flere benytter dagene før nytår til at få børnene vaccineret.

/ritzau/