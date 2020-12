Vaccination er ingen garanti mod at få coronavirus

En vaccine vil aldrig kunne være 100 procent effektiv, oplyser professor.

Vaccinerne mod coronavirus er beskrevet som et vendepunkt i pandemien.

Vaccinen fra Pfizer og BioNTech, som der blev givet første dosis af i Danmark 27. december, beskytter med sin effektivitet på 95 procent godt. Men selv hvis alle lod sig vaccinere, vil det ikke kunne forhindre nye smittetilfælde.

Det fortæller Morten Andersen, der er klinisk farmakolog og professor ved Københavns Universitet.

- At en vaccine har en effektivitet på 95 procent betyder, at man reducerer antallet af covid-19-tilfælde med 95 procent i forhold til det forventede, siger han.

I udviklingen af Pfizer-vaccinen var der over 36.000 forsøgspersoner.

Halvdelen modtog vaccinen, og den anden halvdel fik placebo. Ud af de personer, der fik placebo, udviklede 162 symptomer på coronavirus i forsøgsperioden. Blandt de vaccinerede fik blot otte personer covid-19-symptomer.

Det svarer til 95 procent færre tilfælde blandt dem, som fik vaccinen, og det er sådan, effektiviteten udregnes.

Ifølge Morten Andersen er det ikke muligt for en vaccine at være 100 procent effektiv - altså at forhindre alle tilfælde af sygdommen.

Det samme oplyser Europæiske Vaccinationsinformationsportal, der er et initiativ fra EU, på sin hjemmeside.

- Som med al medicin er ingen vaccine 100 procent effektiv hos alle, der vaccineres, står der.

En række faktorer kan påvirke, hvor effektiv vaccinen er hos den enkelte.

Blandt andet kan personernes alder have en betydning, og det samme kan den enkelte persons immunsystem, oplyser Morten Andersen.

- Der er variation i det enkelte individs immunrespons på en vaccine, og der er også kendt variation over alder. Ældre personer reagerer mindre på en vaccine, og dermed har en vaccine også en forventet mindre effektivitet hos ældre, siger han.

Vaccinen fra Pfizer og BioNTech er den eneste, som endnu er godkendt i EU. I begyndelsen af det nye år ventes Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) at tage stilling til en vaccine fra Moderna.

Den er allerede blåstemplet i USA, og dens effektivitet er ligeledes målt til at være over 90 procent. Der er ifølge Morten Andersen "en rigtig god effektivitet" for begge vacciner.

- Den er fuldt ud tilstrækkelig til at opnå beskyttelse for det enkelte individ såvel som at forhindre spredning i samfundet, siger han.

I Danmark står beboere på plejehjem samt sundhedspersonale forrest i køen til vaccinerne. Alle beboere på plejehjem tilbydes ifølge Sundhedsstyrelsen en vaccine inden udgangen af januar.

På trods af, at effektiviteten er høj, kan det ikke udelukkedes, at der kan registreres smitte på et plejehjem, selv hvis alle på plejehjem vælger at blive vaccineret.

/ritzau/