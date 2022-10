Vaccinationer får flyvende start: Går over al forventning

Over halvdelen af borgere over 65 år har på få uger fået ekstra vaccinestik mod covid-19 og mod influenza.

Der er stor efterspørgsel efter at blive vaccineret med boosterstikket mod covid-19 og mod influenza.

Det konstaterer Sundhedsstyrelsen, efter starten på årets vaccinationsindsats begyndte for en måned siden.

- Vi kan se, at på nuværende tidspunkt er over 600.000 borgere over 65 år vaccineret mod både covid-19 og influenza. Det er mere end halvdelen af målgruppen.

- Det er baggrunden for, at vi siger, at det går over al forventning, siger vicedirektør Steen Dalsgård Jespersen, Sundhedsstyrelsen.

Starten på vaccinationsudrulningen gik 15. september på landets plejehjem.

Her har 89 procent af plejehjemsbeboerne taget imod boosterstikket mod covid-19.

1. oktober blev der åbnet for influenzavaccination af personer på 65 og derover samt for boostervaccination af personer på 50 år og derover.

Også de lidt yngre er kommet godt i gang, når det gælder det ekstra stik mod cororonavirus.

På bare 18 dage har 43 procent af de 50 til 84-årige takket ja til at få boosterstikket, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Det giver travlhed på de regionale vaccinationscentre, hos praktiserende læger og apoteker landet over.

- Systemet har jo været sat lidt under pres med den store efterspørgsel. Derfor er der nogle dage, hvor der manglede vacciner hos praktiserende læger blandt andre, siger Steen Dalsgård Jespersen.

Målet er ifølge vicedirektøren, at 90 til 95 procent i målgrupperne bliver vaccineret mod både covid-19 og influenza i efteråret.

- Vi tillader os at have høje ambitioner, fordi det er gået godt de sidste par år. Nu må vi se, om vi kommer derop, men indtil videre er vi kommet godt i gang, siger Steen Dalsgård Jespersen.

Det evige spørgsmål er ifølge vicedirektøren, om man rammer rigtigt, når det gælder tidspunktet for vaccination.

Bliver man vaccineret for tidligt, dækker vaccinen måske ikke så godt, hvis epidemien først kommer sidst på vinteren.

Det var for eksempel tilfældet med influenzavirus i år.

- Vurderingen har været, at det er relevant at vaccinere i oktober-november, så det er det, vi gør, med en forventning om, at epidemien kommer i januar.

- Men det ved vi først til den tid, om det også er sådan, det går, siger Steen Dalsgård Jespersen.

/ritzau/