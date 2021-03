Vaccinationskalender udskydes igen med fire uger

AstraZeneca-vaccinen er taget ud af vaccinationsplanen, og derfor er slutdatoen for vaccination udskudt.

Datoen for, hvornår alle borgere forventes vaccineret, er blevet udskudt med fire uger til omkring 15. august.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender, der er blevet opdateret torsdag.

Sundhedsstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at den nye dato skyldes, at vaccinationskalenderen nu er uden AstraZeneca-vaccinen, der er sat i bero.

Det sker for at "illustrere et worst-case scenarie", lyder det.

- Den viser, at alle i Danmark, der er 16 år eller ældre, først kan have fået tilbudt vaccination senest i uge 28 (den anden uge af juli), og at alle kan være færdigvaccineret cirka fire uger derefter.

- Men det er vigtigt at understrege, at vaccinationsplanen vil se bedre ud, hvis vi ved revurderingen i uge 12 genoptager brugen af AstraZeneca, skriver styrelsen.

Vaccinationer med AstraZeneca er i Danmark torsdag sat på pause, da der i flere europæiske lande har været alvorlige tilfælde med blodpropper. I Danmark er der registreret ét dødsfald.

Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne. Men det skal undersøges, og derfor vil man ikke vaccinere med vaccinen de næste 14 dage.

Det er anden gang inden for en uge, at den forventede slutdato for vaccinationer udskydes.

I fredags blev slutdatoen rykket fra 27. juni til 18. juli. Det skyldtes, at der var forsinkelser i den forventede leverance af Johnson Johnson-vaccinen, der dog endnu ikke er godkendt i EU.

Sundhedsstyrelsen anbefaler samtidig torsdag at gøre vaccineprogrammet mere simpelt.

Det betyder, at man fremover vil vaccinere ud fra alder, når først de mest sårbare er blevet vaccineret. Det fremgår af papirer, som Ritzau er i besiddelse af. Det skal sikre en "mere fair og logistisk mere effektiv vaccinationsudrulning".

Ifølge TV2 betyder det konkret, at målgrupperne 10, 11 og 12 bliver slået sammen.

