Vaccine-slutspurt hænger i bremsen

Tempoet i antallet af vaccinationer i Danmark fortsætter med at falde.

Det viser Statens Serum Instituts daglige opdatering. Søndagens opdatering viser, at der døgnet forinden var blevet vaccineret 12.729.

Det er det laveste antal stik på én dag siden 2. april. Til trods for, at sundhedsmyndighederne mandag satte gang i en indsats, der skulle "sætte turbo på den sidste del af covid-19-vaccineindsatsen."

Dermed har knap 4,4 millioner påbegyndt deres vaccination, mens 4,2 millioner er færdigvaccineret.

Det svarer til, at lidt over 85 procent af dem, der er inviteret til vaccination, har påbegyndt en vaccination. Det er myndighedernes målsætning, at det tal skal være oppe på 90 procent senest 1. oktober.

I runde tal vil det betyde, at 226.000 skal påbegynde deres vaccine de næste 32 dage - eller over 7000 per dag.

De seneste 14 dage har der i gennemsnit været 5100 om dagen, der har påbegyndt en vaccination.

Indsatsen for at øge antallet af vaccinationer er rettet særligt mod de 20- til 29-årige og beboere i bestemte boligområder.

Den består eksempelvis af at gøre det nemmere at blive vaccineret samt mere oplysning.

Der laves pop-up-vaccinationssteder i udsatte boligområder og på alle uddannelsesinstitutioner. Desuden kan man på alle vaccinationssteder komme til uden at bestille tid.

/ritzau/