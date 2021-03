Vaccinekø inddeles efter alder til april

Vaccinerne kommer til at blive fordelt efter alder, når Sundhedsstyrelsen har vaccineret de sårbare.

Tre målgrupper i vaccinationskalenderen er blevet lagt sammen og inddelt efter alder. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens opdaterede kalender.

Konkret betyder det, at Sundhedsstyrelsen regner med at være færdig med at vaccinere sårbare grupper tidligt i april.

Herefter vil vaccinationskøen blive inddelt efter alder.

Borgere i aldersgruppen 80-84 forventes at være vaccineret ved udgangen af april afhængigt af vaccineleverancerne.

Aldersgruppen 75-79 forventes at være færdige i tidlig maj - med samme forbehold for vaccineleverancen.

Resten af kalenderen kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Alle danskere forventes tilbudt vaccination mod covid-19 senest den 25. juli. Datoen er dermed per onsdag rykket tre uger frem.

/ritzau/