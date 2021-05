Vaccinerede slipper for karantæne på rejser til Tyskland

Vaccinerede og tidligere smittede danskere kan igen besøge Tyskland uden at skulle testes og i karantæne.

Vaccinerede og tidligere smittede danskere kan igen besøge Tyskland uden at skulle i karantæne efter indrejse.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

Vaccinerede behøver heller ikke længere at fremvise et negativt coronaprøvesvar, inden de stiger om bord på et fly til Tyskland.

De samme regler gælder for folk, der tidligere har været smittet med coronavirus.

For at bevise tidligere smitte skal man kunne fremvise et positivt prøvesvar, der er mindst 28 dage og højst seks måneder gammelt.

Det er, fordi man i Tyskland først regnes for helbredt for coronavirus, 28 dage efter at man har fået et positivt prøvesvar i en PCR-test.

Tyskland betragter stadig Danmark som et risikoområde.

Tyskland betragter dog ikke Danmark som det, det kalder et virusvariantområde - altså et område, hvor der er meget smittespredning med forskellige varianter af coronavirus.

/ritzau/